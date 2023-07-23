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Galatasaray'ın orta sahadaki hedefi Giovani Lo Celso

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#Transfer#Galatasaray#Giovani Lo Celso
Galatasarayın orta sahadaki hedefi Giovani Lo Celso
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 19:01

Avrupa'da alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi İngiliz ekibi Tottenham'da bulunan Giovani Lo Celso ile ilgileniyor.

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Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, ilk olarak İspanyol sol bek Angelino'yu kadrosuna katmıştı.

Hücum hattına ise Mauro Icardi, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu transfer edildi.

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Galatasaray'da orta saha için de arayışlar sürüyor.

Sarı kırmızılı yönetim, Avrupa'da başarılı olacak bir takım kurma hedefiyle hareket ediyor.

Listesinin başında Leandro Paredes olan Galatasaray, henüz Arjantinli oyuncuyu ikna edemedi.

TRT Spor'un haberine göre; orta sahada diğer alternatiflere yönelen sarı kırmızılılar, Giovani Lo Celso ile ilgileniyor.

Son 1 buçuk sezonu kiralık olarak Villarreal'de geçiren Arjantinli futbolcu, Tottenham'a geri döndü.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Lo Celso'nun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakacağı düşünülüyor.

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27 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu arada Galatasaray, Kerem Demirbay'ı da kadrosuna katmak istiyor.

Üç kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, alternatifli bir orta saha kurgusu oluşturmayı hedefliyor.

Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, tecrübeli oyuncunun yerli statüsünde oynayacak olması nedeniyle bu transferde oldukça istekli olduğu öğrenildi.

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#Transfer#Galatasaray#Giovani Lo Celso