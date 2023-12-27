Galatasaray'ın önceliği 3 bölgeye takviye

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Süper Lig’de ilk yarıyı aynı puana sahip Fenerbahçe’nin ardından 2. bitiren Galatasaray devre arası transfer döneminde 3 takviye yapmayı hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda ocakta sol bek, 8 numara ve stoper mevkilerinde değişim bekleniyor.

BARIŞ ALPER iYi AMA

Angelino ve Kazımcan’ın hayal kırıklığı yaratmasının ardından çareyi Barış Alper’i bu bölgeye çekmekte bulan Okan Buruk milli futbolcunun performansından memnun olsa da Cimbom sol beke mutlaka bir takviye yapacak.

OLiVEiRA SATILABiLiR

Ayrıca orta sahada beklentileri karşılayamayan Tanguy Ndombele ile de yolların ayrılması düşünülürken sarı kırmızılılar 8 numara için arayışlarını sürdürüyor. Tekliflere göre Oliveira ile de yollar ayrılabilir.

Takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirecek olan yönetim Danimarkalı savunmacının ayrılması durumunda stopere de transfer yapacak.

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