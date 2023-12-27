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Galatasaray'ın önceliği 3 bölgeye takviye

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#Transfer#Galatasaray#Süper Lig
Galatasarayın önceliği 3 bölgeye takviye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 07:00

Galatasaray devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmaları sürdürüyor. Angelino ve Kazımcan’ın performansı sonrası kesin bir sol bek alınacak. Ndombele ile yolları ayıracak olan yönetim Nelsson giderse stoper de transfer edecek.

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Süper Lig’de ilk yarıyı aynı puana sahip Fenerbahçe’nin ardından 2. bitiren Galatasaray devre arası transfer döneminde 3 takviye yapmayı hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda ocakta sol bek, 8 numara ve stoper mevkilerinde değişim bekleniyor.

BARIŞ ALPER iYi AMA

Angelino ve Kazımcan’ın hayal kırıklığı yaratmasının ardından çareyi Barış Alper’i bu bölgeye çekmekte bulan Okan Buruk milli futbolcunun performansından memnun olsa da Cimbom sol beke mutlaka bir takviye yapacak.

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Ayrıca orta sahada beklentileri karşılayamayan Tanguy Ndombele ile de yolların ayrılması düşünülürken sarı kırmızılılar 8 numara için arayışlarını sürdürüyor. Tekliflere göre Oliveira ile de yollar ayrılabilir.

Takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirecek olan yönetim Danimarkalı savunmacının ayrılması durumunda stopere de transfer yapacak.

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#Transfer#Galatasaray#Süper Lig

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