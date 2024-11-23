Galatasaray'ın nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi! Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcı...

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'ya konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Bodrum FK 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

OKAN BURUK'UN 11 TERCİHİ

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Efe Akman bekledi.

METEHAN BALTACI 11'DE

Galatasaray'da sarı kart cezasından dolayı kadroda olmayan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in yerine genç futbolcu Metehan Baltacı 11'de yer aldı. Baltacı, bu sezon daha önce de Adana Demirspor ile oynanan müsabakada 11'de görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşmalarında da sonradan oyuna dahil oldu.

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NÖBETÇİ GOLCÜ BATSHUAYI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken ikinci devrenin başında Batshuayi oyuna dahil oldu.

Maçın 54. dakikasında Galatasaray, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Dries Mertens'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içinde kafayı vuran Batshuayi, durumu 1-0'a getirdi.

Belçikalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 6 gol atarken, 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti. Ayrıca, ligdeki 4 golünün 2'sini de kafasıyla buldu.

ANLAMLI SEVİNÇ

Batshuayi, golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un pankartının asılı olduğu tribüne yönelerek Yiğit'i andı.

LİG TARİHİNİN EN İYİ BAŞLANGICI

Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.