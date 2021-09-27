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Galatasaray’ın NFT koleksiyonu 1 Ekim’de arz ediliyor

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Galatasaray’ın NFT koleksiyonu 1 Ekim’de arz ediliyor

Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen’in anısına çıkaracağı NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan tarihi bir koleksiyonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Legendary, Mythical ve Iconic olmak üzere; 3 bölümden oluşan ve 1 Ekim’de ilkinin arz edileceği Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinden satın alınabilecek.

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, tüm dünyada kulüplerin hikayelerini görsellerle paylaştığı ve hayranlarını tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek. Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk.

Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. 1 Ekim tarihinde ilk bölümü arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü 8 ve 15 Ekim tarihlerinde arz edilecek.

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Galatasaray’ın NFT koleksiyonu 1 Ekim’de arz ediliyor

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#Galatasaray#Nft Koleksiyonu Galatasaray#Galatasaray Ali Sami Yen