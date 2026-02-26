Galatasaray'ın nefes kesen Juventus maçı sonrası böyle açıkladı: Yeryüzünün en iyi 5 santrforundan biri!

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a konuk oldu. İlk maçı 5-2 kazanan temsilcimiz tur için sahaya çıktı.

90 DAKİKA KABUS GİBİ BİTTİ

Galatasaray, Allianz Stadyumu'ndaki maçın normal süresini 7. dakikada penaltıdan Manuel Locatelli, 70. dakikada Federico Gatti ve 82. dakikada Weston McKennie'nin attığı gollerle 3-0 geride kapattı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Juventus'ta Lloyd Kelly 49. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TURU UZATMALARDA KOPARDIK

Galatasaray, uzatma dakikalarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile iki gol bularak skoru 3-2'ye getirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.



RAKİP LİVERPOOL VEYA TOTTENHAM

Son 16 turuna yükselen Galatasaray, cuma günü çekilecek kura sonucunda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle karşı karşıya gelecek.

TARİHİ MAÇI HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray'ın 3-2 kaybetmesine rağmen toplam skorda 7-5 kazanarak tur atladığı İtalya'daki maçı Hürriyet yazarları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE: YERYÜZÜNÜN EN İYİ 5 SANTRFORUNDAN BİRİ: VİCTOR OSİMHEN!

Juventus'un şahane bir form grafiği içinde olmadığı malum. Ancak bu seviyede oynama melekeleri çok yüksek. Son 15 sezonun 14’ünde Devler Ligi’nde yarıştılar. 12’sinde gruplardan terfi ettiler. 5 kez çeyrek finale çıktılar. İki final oynadılar. Torino deplasmanına gitmek her zaman zordur. Cebinizde 5-2’lik tarihi bir avantaj olsa bile.

Juventus, Şubat ayına berbat başlamıştı. Ocak’ın sonunda üç cephede hayattaydılar. Son bir ayda üç cephede de korkunç sonuçlar aldılar. Önce Atalanta’ya karşı dağılıp İtalya Kupası’na veda ettiler. Sonra ligde direkt rakipleri Inter ve Como’ya yenildiler. Şampiyonlar Ligi’nde de kulüp tarihinde ilk kez 5 yediler. Dün Allianz’a bu travmadan çıkmak için büyük bir motivasyonla gelmişler. Birinci dakikadan itibaren çok serttiler. Sadece 5 dakika içinde 4 Galatasaraylı’yı, Osimhen’i, Torreira’yı, Barış’ı ve Sallai’yi yerde bıraktılar. İlk 45’te taraftarla bütünleşerek baskı kurdular temsilcimiz üzerinde. Soyunma odasına da 1-0’la gittiler.



47’de Kelly’ye gelen kırmızı kartı maçın kırılma anı olur sandık. Yanılmışız. Barış aslında şu eşleşmede 210 dakikaya çok şey sığdırdı: İlk maçta ikinci golde ilk şutu attı, üçüncü öncesi faulü aldı. İstanbul’da ilk sol bek Cambiaso’yu bitirdi, ikincisi Cabal’ı attırdı. Dün Kelly’nin atıldığı pozisyonda da o var. Ancak Juventus daha 48’de bir kişi eksik kalmasına rağmen, bir kişi fazla gibiydi maçın geri kalanında. 10’a 11’ken iki gol buldular. Thuram ve Zhegrova karşı karşıya kaçırdılar, Kenan direğe takıldı.

JUVENTUS’UN BELALISI BARIŞ

90 dakika bittiğinde her şey kötüye gidiyor gibi görünüyordu. Juventus tüm stadı arkasına almıştı, momentum ev sahibinden yanaydı. Buruk’un yaptığı hemen her değişiklik takımını geriye götürmüştü. Ancak iki yıldız çıktı sahneye ve turu getirdiler İstanbul’a: Juventus’un belalısı Barış ve yeryüzünün en iyi santrforlarından biri: Osimhen... Nijeryalı’nın turun en kritik golünü attıktan sonra bir de son çeyrekte yaptığı savunma müthişti. Barış-Osimhen ikilisinin bir sonraki turda da, Tottenham veya Liverpool’a karşı Galatasaray’ın en büyük kozları olacakları kesin.



MEHMET AYAN: 10 KİŞİYİ 12 GİBİ OYNATMAK!

11'de Osimhen’in vuruşu dışında rakip kaleye gitmekte zorlandığımız bir ilk yarı oldu. Uğurcan’ın iki kritik kurtarışıyla ayakta kalabildik. Oyuna kötü demek mümkün mü? Sanmam. Doğru oynamasak bile rakibe çok fırsat vermedik. Baskılı oldukları anlar birkaç 3-5 dakikadan oluşuyordu. Bol faullü oynadılar, kırıldık oralarda. Kolay değil; DELLA ALPi atmosferi beri yanda!

KENAN YILDIZ DENGEMiZi BOZDU

Set hücumlarında sağdan Conceiçao’yu Jakobs’un üzerine salarken, daha hızlı geldiklerinde Kenan ile dengemizi bozdular. İlk yarıda kenar toplarında stoperlerimizin başarılı olduğunu söylemek güç. Kadromuz ideal olsa da kuşkusuz pas yapabilen ekolden uzaktık. Tıpkı ilk maçın ilk yarısında olduğu gibi LANG kayıptı. Barış da hırpalayamadı. Osimhen’i besleyemedik. Pas aklı yüksek bir oyuncumuz olamadığı için ileri ne vurduysak geri geldi. 1-0 makul skordu; ilk 45 için...



SAVUNMA YERiNE PANiK

49’da maç da tur da rakibin 10 kişi kalmasıyla elimize geldi. Sonrası kabus... Ne top tutabildik ne oyunda kalabildik. 1 kişi eksik mi 2 kişi fazla mı oynadılar belli değil! 70’de Gatti ile tazeledikleri umutları, 82’de McKennie ile adeta “tura” dönüştü onlar için. İlk yarıda futbol adına gördüğümüz hiçbir şeyi bir kişi fazlayken yapamadık sahada. 64 ve 68’de fişi çekebileceğimiz iki pozisyonu gole çevirememek de tuzu biberi oldu! Savunma yerine panik yaptık. Ayağımızdaki topu rakibe ikramda sınır tanımadık. Uzatmalarda geçtiğimiz tur, bu maçtaki futbol rezaletimizin üzerini kapatmaz. 11 milyon Euro dışında kazancımız bulunmamaktadır. Çünkü dün itibariyle G.Saray’ı bir insan olarak ele alırsak şöyle bitirmeli bu zor yazıyı...



Akıl insandan giderse DELİ olunur...

İnsan akıldan giderse DİVANE...

