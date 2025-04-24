Galatasaray'ın motivasyonu Fenerbahçe

Haberin Devamı

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u farklı mağlup ederek adını finale yazdırırken sarı kırmızılıların son dönemdeki çıkışında çeyrek finalde ezeli rakip Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın rolü büyük. Sarı kırmızılılar, Kadıköy’de sergilenen futbol ve alınan 2-1’lik galibiyetin ardından adeta bambaşka bir kimliğe büründü.

Fenerbahçe maçından önce Avrupa, lig ve kupada çıktığı son 7 karşılaşmada yalnızca iki galibiyet (4 beraberlik, 1 mağlubiyet) alabilen Galatasaray, söz konusu derbi ile birlikte moral ve oyun anlamında yükselişe geçti. Takım içinde oluşan sinerji sezonun en kritik döneminde hem ligde hem de kupada şampiyonluk umutlarını artırdı.

LİGDE AVANTAJLI, KUPADA RAKİBİ BEKLİYOR

Derbi sonrası ligde Samsunspor ve Bodrum FK engellerini kayıpsız geçen sarı kırmızılılar ezeli rakibinin Kayserispor’a takılmasıyla birlikte şampiyonluk yarışında puan farkını 5’e çıkararak önemli bir avantaj elde etti. Sezonun kaderini belirleyecek son 6 haftalık periyoda formda ve büyük bir moralle giren Cimbom kalan bölümde 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alsa dahi 25. şampiyonluğa uzanacak.

Haberin Devamı

4 Mayıs’ta yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde de sarı kırmızılılar 19. kez kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak. Takım içinde oluşan bu yüksek motivasyonun fitilini Fenerbahçe’ye karşı alınan kritik galibiyetin ateşlediğini teknik direktör Okan Buruk ve Yunus Akgün de net olarak ifade etti.

MAYIS YAKLAŞINCA PERFORMANS ARTIYOR

Okan Buruk, Konya maçı öncesi “Deplasmanda kazandığımız Fenerbahçe maçı psikolojik anlamda önemliydi. Kazandıkça üstüne koyarak devam ediyoruz” derken maç sonu da “Çok istedik. Bunu maçın başında da çok net bir şekilde gösterdik. Son üç lig maçı, Fenerbahçe kupa maçına baktığımızda bu isteği gösterdik. Bugün bizim için bu anlamda değerli. Böyle oynarsak her maç bizim için kolay” diye konuştu.

Konya karşılaşmasıyla dalya diyen Yunus Akgün de şunları söyledi: “Mayıslar yaklaştıkça yükselen bir performansımız var. Fenerbahçe galibiyetinin güzel oyunla birlikte gelmesi bizi yukarıya çekti. Şimdi her maç final. İnşallah böyle devam ederiz.”