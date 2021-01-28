Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferinde son dakika! Menajerler transferi karıştırdı...

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için Zamalek'e yaptığı teklif ortaya çıktı. Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek'e 500 bin dolar kiralama bedeli, 3,5 milyon dolar satın alma opsiyonlu teklif yaptı. Aslan, bu teklifine sıcak bakmayan Mısır temsilcisine gün içinde yeni bir teklif daha yaptı.

Toplantıdan sonuç çıkmadı

Adeta yılan hikayesine dönen transferde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kasasını sıcak parayla doldurmak isteyen Zamalek Kulübü, Türkiye saati ile 22.30 itibariyle oyuncunun haklarına sahip olan temsilcisiyle yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Golcü oyuncunun haklarına sahip menajeri toplantıya çağıran Mısırlılar, St. Etienne Kulübü'ne genç oyuncuyu satmak istemediklerini söyledi. Fransızlara sırt çeviren Zamalek yöneticileri Galatasaray yönetimiyle de anlaşamadı. Sonuç olarak iş yarına kaldı.

Menajer problemi

Ancak transfer görüşmeleri sırasında ortaya menajer sorunu çıktı. Sarı-kırmızılılar Mohamed'in tüm haklarının bulunduğu menajerle değil başka bir yabancı ve yerli menajerler üzerinde transferi sonuçlandırmak istedi. Oyuncunun temsil haklarını elinde bulunduran menajer kesinlikle bu şartlarda bu transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Oyuncunun temsilci, Galatasaray yönetiminden haber bekliyor. Öte yandan Mostafa Mohamed de Galatasaray yönetiminin yetkilendirdiği menajerlere asla para kazandırmak istediğini taraflara iletti. Galatasaray yönetimi ise Mostafa Mohamed’in kendi temsilciyle değil, iki farklı menajer üzerinden transferi sonuçlandırma hedefini sürdürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde farklı bir politika izlenmesi de muhtemel seçenekler arasında.

Alan Carvalho transferi gibi



Mostafa Mohamed'in durumu 2019 Ocak ayında transfer edilemeyen Alan Carvalho'nun durumunu hatırlattı. Guangzhou Evergrande'nin Brezilyalı santrforu Alan Carvalho, geçen ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini uzun bir süre meşgul etmişti. Galatasaray 2 Başkanı Abdurrahim Albayrak, hem Alan hem de kulübüyle anlaştıklarını söylese de yetkisiz menajerlen nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Zamalek Kulübü ise tamamen kazanacakları parayla ilgileniyor. Fransız ekibi Saint-Étienne'in Mostafa Mohamed için Zamalek'e yaptığı teklif ise 2 milyon dolar peşin, 3 milyon dolar sezon sonu olmak üzere 5 milyon dolar. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Zamalak ve Saint Etienne'nin Mostafa Mohamed'in transferi için anlaştığını iddia etti.

Oyuncu isyan etti



Pazanlıklar sürerken Mohamed, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Golcü futbolcu yaptığı paylaşımda, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken?" ifadelerini kullandı. Mostafa Mohamed'in bu paylaşımı Mısır kulübü Zamalek'e yapılan bir isyan olarak yorumlandı. (Ajansspor)

Mostafa Mohamed kimdir?



28 Kasım 1997 doğumlu Mostafa Mohamed, 1 metre 85 santimetre boyunda. Sağ ayağını kullanıyor. Zamalek altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu santrfor bölgesinde oynuyor.

Golcü futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Mostafa Mohamed, 2016 ile 2019 yılları arasında El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralandı.

23 yaşındaki futbolcu kulüp kariyerinde 122 maça çıkarken 41 gol atıp 10 da asist yaptı.

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