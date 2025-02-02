Galatasaray'ın Morata transferinin perde arkası ortaya çıktı! Anlaşmada rolü büyük

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Galatasaray bir süredir yoğun mesai harcadığı Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı. Mauro İcardi’nin sezonu kapatması, geride kalan Osimhem ve Batshuayi’nin de bitiricilik konusunda sıkıntı yaşaması nedeniyle forvette alternatif arayan Aslan, Milan’ın dünyaca ünlü forveti Alvaro Morata’nın transferini bitidi ve oyuncuyu İstanbul’a getirdi.

Oyuncu ile daha önce anlaşmaya varan sarı kırmızılı yönetim uzun süren uğraşların ardından Milan Kulübü’nü de ikna etmeyi başardı.

'Size katkı sağlayamam' dedi

İtalyan devi, Morata’nın ayrılığına onay vermek için Feyenoord’dan Santiago Gimenez’i kadrosuna katmayı bekliyordu. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Feyenoord ve Milan’ın Şampiyonlar Ligi play-off’unda eşleşmesi Gimenez transferini zorlaştırdı. Hal böyle olunca Milan, Morata’yı verme konusunda isteksiz davrandı. Burada devreye Alvaro Morata girerken Milan yönetimine kalırsa katkı sağlayamayacağını, kariyerinin bundan sonrasını kısmını Galatasaray’da geçirmek istediği konusunda baskı yaptı.

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Sağlık kontrolü sonrası imza atacak

Hem G.Saray yönetiminin çabaları hem de Morata’nın ısrarıyla Milan yönetimi İspanyol forvetin gidişine razı oldu. Galatasaray Morata’yı 1,5 yıllığına kiralayacak.

Anlaşmada 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da bulunuyor. 32 yaşındaki İspanyol yıldız İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Kariyeri boyunca Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımların da formasını giyen Morata için toplamda 164 milyon euro bonservis ödendi.