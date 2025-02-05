Galatasaray'ın Morata transferinde Arsenal detayı! 'İzin yok'

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Galatasaray, yeni yıldızı Alvaro Morata'ya kavuştu. İspanyol yıldız, imza atar atmaz ayağının tozuyla Gaziantep FK mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı.

AVRUPA'DA SES GETİRDİ

Pazar Cim Bom’a imzayı atan, Pazartesi Gaziantep deplasmanına çıkan Alvaro Morata’nın Galatasaray’a transferi Avrupa’da geniş yankı uyandırırken, Arsenal’İn de İspanyol yıldız için devrede olduğu ortaya çıktı.

GÖZLER MORATA'YA DÖNMÜŞTÜ

The Athletic’in haberine göre Newcastle’dan Isak ve Villa’dan Watkins’le masaya oturan Arsenal, Premier Lig’in finansal kuralları gereği limiti az kaldığından bu transferleri bitiremedi. Jesus’un sakatlığında forvet ihtiyacı olan İngiliz devi, Sesko ve Duran’dan da sonuç alamayınca Morata’ya yöneldi.

ASLAN'DAN İZİN YOK!

Milan olumlu dönse de İngilizler transferi ocakta mı yoksa yazın mı yapması gerektiğine karar veremeyince Aslan araya girerek transferi bitirdi. Hatta Arsenal’ın son anda transfere müdahil olmaya çalıştığı ancak geç kaldığı haberin detayları arasında yer alıyor.