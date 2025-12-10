Galatasaray'ın Monaco yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Güncelleme Tarihi:
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başladı. Galatasaray, deplasmanda Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco ile karşı karşıya geldi.
DEVLER LİGİ'NDE 3. YENİLGİ
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Monaco, ikinci yarıda Folarin Balogun'un golülye öne geçti. 90 dakika Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken sarı-kırmızılılar bu sonuçla Devler Ligi'ndeki üçüncü yenilgisini aldı.
RAKİPLERİMİZ DE KAYBETTİ
Türkiye'nin sıralamadaki rakipleri Belçika ile Çekya'nın temsilcileri de maçlarını kaybetti. Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, sahasında Marsilya'ya 3-2 mağlup oldu. Çekya temsilcisi Slavia Prag ise Tottenham deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ
Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan 9 maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
İngiltere - 102.116
İtalya - 90.802
İspanya - 84.703
Almanya - 81.259
Fransa - 73.961
Hollanda - 64.700
Portekiz - 62.066
Belçika - 57.750
TÜRKİYE - 47.400
Çekya - 44.300
Yunanistan - 41.712
Polonya - 40.375