Galatasaray'ın Monaco yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Güncelleme Tarihi:

Galatasarayın Monaco yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 08:37

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Monaco'ya tek golle mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı temsilcimizin yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı da güncellendi. Sıralamadaki rakiplerin kaybettiği gecede ülke puanı açısından fırsat kaçırdık. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başladı. Galatasaray, deplasmanda Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco ile karşı karşıya geldi.

 DEVLER LİGİ'NDE 3. YENİLGİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Monaco, ikinci yarıda Folarin Balogun'un golülye öne geçti. 90 dakika Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken sarı-kırmızılılar bu sonuçla Devler Ligi'ndeki üçüncü yenilgisini aldı.

Galatasarayın Monaco yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

RAKİPLERİMİZ DE KAYBETTİ

Türkiye'nin sıralamadaki rakipleri Belçika ile Çekya'nın temsilcileri de maçlarını kaybetti. Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, sahasında Marsilya'ya 3-2 mağlup oldu. Çekya temsilcisi Slavia Prag ise Tottenham deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan 9 maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

UEFA ÜLKE PUANI

İngiltere - 102.116

İtalya - 90.802

İspanya - 84.703

Almanya - 81.259

Fransa - 73.961

Hollanda - 64.700

Portekiz - 62.066

Belçika - 57.750

TÜRKİYE - 47.400

Çekya - 44.300

Yunanistan - 41.712

Polonya - 40.375

