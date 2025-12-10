Galatasaray'ın Monaco yenilgisi sonrası dikkat çeken sözler! 'Transfere ihtiyaç var! İlk yarı Monaco, ikinci yarı Samsun'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

II. Louis Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip baskılı başladı. Kontrollü oyunla rakibine pozisyon vermeyen Galatasaray, müsabakanın 10. dakikasından sonra oyun üstünlüğünü ele aldı. Sarı-kırmızılı takım, rakip kalede üst üste tehlikeli pozisyonlar üretse de skoru bulamadı. Monaco'nun ceza sahası dışından şutlarında kaleci Uğurcan Çakır, kalesini gole kapatmayı başardı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

BALOGUN, KARAMBOLDE ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Monaco iyi girdi. Kırmızı-beyazlı takımın 51. dakikada kullandığı penaltıda Uğurcan Çakır, gole izin vermedi. Monaco, karşı karşıya Folarin Balogun ile 59 ve 62. dakikalarda karşı karşıya pozisyonlardan da yararlanamadı. Ev sahibi ekip, 68. dakikadaki korner atışı sonrası ceza sahası içindeki karambolden yararlanarak Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın dönüş çabaları sonuç vermedi ve mücadele Monaco'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları, Galatasaray'ın Monaco deplasmanındaki 1-0'lık yenilgisini bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE - GALATASARAY'IN TRANSFERE İHTİYACI VAR!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’ndeki 36 takım içinde en zor kuralardan birini çektiğine daha önce de değinmiştim. Söz konusu 36 takımın rakiplerinin UEFA katsayı ortalaması alındığında en kolay kurayı Atalanta (66,9) ve Sporting Lizbon (67,6) çektiler. En zor kurayı çeken iki takımsa PSV (78,3) ve Galatasaray (78).

Örneğin Napoli’nin, Kairat’ın ya da Bayern Münih’in beş büyük lig dışından beşer rakipleri var. Barcelona’nın yine 5 büyük lig dışı 4 takımla (Brugge, Olympiakos, Slavia Prag ve Kopenhag’la) oynadığını görüyoruz. Galatasaray’ınsa 8 rakibinin yalnızca üçü, büyük beş ligin dışından.

Tabii ki Galatasaray’ın dördüncü torbadan Kopenhag, Kairat, Pafos, Qarabag gibi takımlar varken Monaco’yu çekmesi de talihsizliklerden biriydi. Evet, Fransız ekibinin mevcut form grafiği inişli çıkışlı. Ancak 350 milyon euroluk kadrolarında Akliouche, Minamino, Zakaria, Golovin gibi önemli yıldızları var. On gün önce PSG’yi yendiler, Şampiyonlar Ligi’nde de Manchester City ve Tottenham’la berabere kaldılar.

TEK DEVRELiK OYUN

Dün o Monaco’ya karşı Galatasaray iyi bir ilk yarı oynadı. Geriden pasla başarıyla çıkıldı, özellikle Sallai-Sane ikilisi ciddi bir üstünlük kurdular sağ koridorda. Dün ilk devrenin en iyisi olan Sane gole iki kez yaklaştı ama olmadı bir türlü.

Sarı-kırmızılıların dün Monaco’daki ilk 45 dakikalık performansı Ajax ve Bodo Glimt maçlarındaki gibiydi, ancak ne olduysa devre arasında oldu. Fransız temsilcisi ikinci yarıya tutkulu bir hücum presle başladı, sarı-kırmızılıları defalarca hataya zorladı. 68’de gelen gole kadar zaten biri penaltı olmak üzere, dört tane net fırsat kaçırmıştı Monacolular. Özellikle Minamino sol kanadı felç etti, ayağına aldığı her topla kaleye indi. Galatasaray’ın ikinci 45’teki performansıyla mağlubiyet kaçınılmaz oldu zaten.

Galatasaray eğer kalan iki maçta 1-2 puan daha alıp ilk 24’e kalabilirse, turnuvada devam edebilmek için muhakkak takviyeye ihtiyacı var. Bazı oyuncuların sık sakatlık problemleri yaşadığı göz önüne alınırsa markette merkez orta saha, sağ bek ve stoper bakabilir Galatasaray.

MEHMET AYAN - DEVREYE GİDİŞTE MONACO, DÖNÜŞTE SAMSUN!

Maçın önünde endişe taşımayan var mıydı bilemiyorum! Monaco’nun bilhassa güçlü orta sahası ve Akliouche’yi özetlerden bile izleyenler hareketliliklerinden kaygı duymuşlardır; son derece de normaldir bu endişe. İlk 5 dakika belki... İki kenara atılan toplar ve güçlü ön alan baskısıyla oyunda yoktuk. Sonrası ise resital. Oyuncu ayırt edemiyorum. Hatasız bir 45 dakika. Yetmez; tribün de Ali Sami Yen. Ne istediysek yapabiliyoruz, gol hariç. İlkay 13’te, Barış 19’da, Sane 34’te öyle net pozisyonlara girdi ki... Rakibin Akliouche ile etkili iki şutu da Uğurcan’ın ellerinde eridi. İlkay’ın 111, Sane’nin 71. Şampiyonlar Ligi maçında sahaya koydukları deneyime Barış ve Sara’nın enerji katkısı ile, Osimhen’in yıpratıcılığına ek Torerria’nın malum halleri hep umutlu kıldı bizi. Savunmamız da muhteşemdi.

Bu stada 16 yaşında genç takım oyuncusu olarak gelemeyen 27 yaşında ise Süper Kupa kaldıran “Okan”, Okan Buruk olarak Avrupa maçları taktik üstünlüğünü sahaya yansıtmış; 2. Louis senle işim daha bitmedi mesajı vermişti soyunma odasına giderken...

iLK YARIDAN ESER YOKTU

46. dakika itibariyle Avni Anıl Hicazına bağladık. “Rüya gibi uçan...” 45 oldu yani... Soyunma odasına Monaco’da gittik, dönüşümüz Samsunspor maçı gibi oldu. İlk yarıdan eser yoktu... Yukarıda olumlu ne dediysem neredeyse hiçbirini 2. yarı için kullanamayacağım. Halbuki 50’deki Uğurcan’ın penaltı kurtarışıyla tutunmuştuk oyuna. 55’ten sonra fiziki düşüşümüz görülürken Uğurcan sakatlandı. 59 ve 62’de net fırsatları kullanamayan Balogun 68’de golü buldu, umutlarımızı azalttı. Çünkü oyuna reaksiyon, rakibe mukabelede bulunamıyorduk. Barış’ın iyi niyetli koşuları ne asiste, ne gole dönüşebiliyordu. 80’de Camara maçı erken bitirme fırsatını kullanamazken, Okan hoca oyuna Icardi’yi almış takım savunma gücünü (istemsizce) azaltmıştı. Öyle de bitti maç!

Liverpool galibiyeti kredisi, USG maçıyla azalmıştı. Dün gece bitti. İlk 8 hayallerinden 24’e tutunma planlarına geçtik. Kritik maçtı. Tümüyle rezil oynasak diyeceğim ki kötüydük. Hayır ilk yarı çok iyiydik. Üzüntü kaynağım budur.