Galatasaray'ın Monaco mağlubiyeti Fransız basınında: 'Türkleri öldüren yara!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Folarin Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Fransız basını Galatasaray'ın mağlup olduğu maça manşetlerinde yer verirken, haberlerde dikkat çekici ifadeler kullanıldı...

L'EQUIPE: "ALAY KONUSU OLAN YEDEK KALECİNİN BÜYÜK HATASI, GALATASARAY'A PAHALIYA MÂL OLDU!"

Monaco, Galatasaray'ı domine ederek 1-0 mağlup etmeyi başardı ve Şampiyonlar Ligi'nde puanını 9'a yükselterek bir üst tura çıkma şansını artırdı.

Maçın kırılma anı şüphesiz ki Galatasaray kalesindeki değişiklikti. O değişiklik, maçtaki her şeyi değiştirdi. Uğurcan Çakır; Balogun, Camara, Akliouche'un birçok şutunda mükemmel kurtarışlara imza attı ve Denis Zakaria'nın kötü kullandığı penaltıyı ayağıyla çıkardı.

Ancak Uğurcan Çakır 67. dakikada sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Sahaya girerken Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli tarafından alay konusu olan yedek kaleci, birkaç saniye sonra Camara'nın kornerinde Galatasaray'a pahalıya mâl olan büyük bir hata yaptı ve Monaco 3 puanı getiren golü attı. Böylece Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın oyundan çıkması maçtaki her şeyi değiştirmiş oldu. Monaco bu galibiyetle taraftarlarını çok sevindirdi.

RMC SPORT: "ZORLU MÜCADELEDE 3 PUAN MONACO'NUN"

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray'ı zorlu bir mücadele sonunda 1-0 yendi ve çok değerli bir üç puan kazandı. Kırmızı-beyazlılar bir üst tura yükselme umudunu hala koruyor.

LE FIGARO: "TÜRKLERİ ÖLDÜREN YARA"

Galatasaray maçın büyük bölümünde Monaco'ya üstünlük sağladı, ilk yarının tamamında ve ikinci yarının son 20 dakikasında. Ancak Monaco, kritik anda gol atmayı başardı. Yüzde 58'lik topa sahip olma oranıyla, Türk temsilcisi bu maçtan çok daha iyisini umabilirdi. Kaleye 13 şut çektiler ancak sadece ikisi isabetliydi, Monaco bu nokta hiç zorlanmadı.

Kaleci Uğurcan Çakır, bir penaltı da dahil olmak üzere dört şutu kurtardıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 68. dakikada yerine Günay Güvenç oyuna girdi. Isınmadan oyuna giren file bekçisi, Monaco'nun korner vuruşunda golü kalesinde gördü. Türk takımı hazırlıksızlığından ötürü cezalandırıldı. Bu sakatlık sonuçta Monaco'nun lehine oldu ve Galatasaray'ın kaderini belirledi.

LE PARISIEN: "UĞURCAN ÇAKIR'IN SAKATLANMASI GALATASARAY'A PAHALIYA MÂL OLDU"

Çoğunlukla Türk taraftarlarla dolu Stade Louis-II'de, Monaco baskın oynayan ancak tatmin etmeyen taraftı. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın sakatlanması, Türk tarafı için pahalıya mal oldu. Yedek kaleci Günay Güvenç, topa dokunamadan pozisyon hatası yaptı ve Balogun topu neredeyse boş kaleye gönderdi. Bu galibiyet sayesinde Monaco, play-off'lara katılma hakkı veren 18. sıraya yükseldi.

LE PROGRES: "MONACO ŞANS ESERİ BİR GOLLE KAZANDI"

Krizin eşiğinde olan Monaco, Galatasaray'ı şans eseri bulduğu bir golle 1-0 mağlup etti. Uğurcan Çakır, Balogun'un golüne yol açan kornerden hemen önce sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bırakmak zorunda kaldı. Monaco kritik bir galibiyet elde ederek Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılma yolunda önemli bir adım attı.