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Galatasaray'ın Molde rövanşına Polonyalı hakem

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#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Hakem
Galatasarayın Molde rövanşına Polonyalı hakem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 13:56

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri play-off turunda Molde ile oynayacağı rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği açıklandı.

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Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri play-off turunda, Norveç'te 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında, Molde ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Marciniak geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi finalinde, İstanbul'da, Manchester City ile Inter arasındaki mücadelede görev yapmıştı.

Galatasarayın Molde rövanşına Polonyalı hakem

KONFERANS LİGİ TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da play-off turu rövanş maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Twente - Fenerbahçe: Fabio Maresca

Beşiktaş - Dinamo Kiev: Joao Pinheiro

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Adana Demirspor - Genk: Jose Luis Munuera

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#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Hakem

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