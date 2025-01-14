Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz Red Bull sporcusu oldu

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Türk futbolunun genç yeteneklerinden Barış Alper Yılmaz, Red Bull sporcusu oldu. Barış Alper Yılmaz, bugüne dek gösterdiği performansla Süper Lig’in en başarılı ve popüler sporcuları arasında. Saha içi ve dışındaki enerjik duruşuyla dikkat çeken Yılmaz; Joao Felix, Dominik Szoboszlai, Endrick, Xavi Simons, Mondo Duplantis ve Max Verstappen gibi dünya çapındaki sporcular ile beraber 915 Red Bull sporcusundan biri oldu.

Red Bull sporcusu olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Barış Alper, “Red Bull gibi bir markanın sporcusu olduğum için öncelikle çok heyecanlıyım. Verstappen ve Duplantis gibi elit sporcuların arasına katılmak çok güzel bir duygu. Red Bull ile yapacağımız projeler için şimdiden çok heyecanlıyım.” dedi.