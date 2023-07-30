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Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi dünyada gündem oldu

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer
Galatasarayın Mauro Icardi transferi dünyada gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 07:00

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yeniden G.Saraylı olması ve taraftarın muhteşem karşılaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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Galatasaray taraftarı, damga vurduğu 2022-23 sezonunun tamamlandığı andan itibaren yeniden takıma kazandırılmasını beklediği Mauro İcardi’ye sonunda önceki gece kavuştu. Eşi Wanda Nara ve çocukları ile birlikte İstanbul’a gelen Arjantinli yıldızı karşılamak için yüzlerce taraftar Atatürk Havalimanı’na akın etti. Sarı kırmızılılar Arjantinli yıldız için tezahürat yaparken kendisi ile özdeşleşen “Aşkın olayım” şarkısını da söyledi. Golcü futbolcu da üçlü çektirerek taraftarını ateşledi. Arjantinli yıldızın hem bonservisiyle yeniden Galatasaraylı olması hem de sarı kırmızılı taraftarların muhteşem karşılaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte İcardi için atılan başlıklar:

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DÜNYADA HİÇ KİMSE TRANSFERİNİ GALATASARAY GİBİ TANITAMIYOR

BOSNA HERSEK

SPORTSPORT

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“Herkese teşekkürler, ama dünyada hiç kimse Galatasaray kadar en iyi transferinin tanıtımının nasıl yapılacağını bilmiyor.”

ARJANTiN

OLE: “İcardi’nin Galatasaray’a dönüşünde çılgın karşılama.”

NFOBAE: “Türkiye’de Mauro Icardi çılgınlığı: büyük kalabalık karşıladı.”

Gözden KaçmasınRıza Çalımbaydan Arda Güler ve Mauro Icardi açıklaması: Bu sezon daha zorRıza Çalımbay'dan Arda Güler ve Mauro Icardi açıklaması: Bu sezon daha zorHaberi görüntüle

UYGUN BEDELLE GALATASARAYLI OLDU PSG TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

BREZiLYA 

GAZETA ESPORTiVA: “Galatasaray, Mauro İcardi’nin kalıcı transferi için PSG ile anlaştı.”

PORTEKiZ

A BOLA: “Mauro Icardi resmen ve uygun bedelle Galatasaray’da.”

FRANSA

L’EQUiPE: “Mauro İcardi, Galatasaray’a resmen transfer oldu.”

FOOT MERCATO: “PSG, İcardi’nin Galatasaray’a transferini resmen açıkladı.”

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ VE MAURO İCARDİ TAKIMDA KALDI

İTALYA 

TUTTOSPORT: “İcardi, Galatasaray’da kaldı: PSG’den resmi açıklama.”

CORRIERE DELLO SPORT: “PSG, İcardi’yi Galatasaray’a resmen gönderdi. İcardi artık tamamen Galatasaray’ın oyuncusu oldu.”

LA STAMPA: “Arjantinli forvet yeniden Galatasaray’da. Nara da tedavisini Milano’da sürdürecek.

PARİS ST. GERMAİN’DEN AYRILDI TÜRKİYE’DE OYNAMAYA DEVAM EDECEK

ROMANYA 

DiGiSPORT: “Mauro İcardi, Galatasaray’ın yeni imzası oldu! Fabrizio Romano başrolde.”

iSVEÇ 

FOTBOLLSKANALEN: “Galatasaray, İcardi’yi kadrosuna kattı.”

POLONYA 

WESZLO: “Mauro İcardi, PSG’den ayrıldı, Türkiye’de oynamaya devam edecek.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer

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