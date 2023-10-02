×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın Manchester United maçı kadrosu açıklandı! Hakim Ziyech...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Manchester United
Galatasarayın Manchester United maçı kadrosu açıklandı Hakim Ziyech...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 16:31

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Kazımcan Karataş ve Hakim Ziyech kadroya alınmadı.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'de Old Trafford'da İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu müsabaka için bugün 16.30'da İstanbul Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Son taktik idmanını bugün öğle saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 21.45’te Old Trafford’da basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Gözden KaçmasınManchester Unitedda Erik Ten Hagdan Altay Bayındır açıklamasıManchester United'da Erik Ten Hag'dan Altay Bayındır açıklaması!Haberi görüntüle

Sarı-kırmızılı takımın kafile kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş ve son günlerde bireysel çalışmalar yapan ancak takıma katılmayan Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını tamamladı Hakim Ziyech...Galatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını tamamladı! Hakim Ziyech...Haberi görüntüle

Galatasaray'ın Manchester kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliviera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

Haberin Devamı

Galatasarayın Manchester United maçı kadrosu açıklandı Hakim Ziyech...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!