Galatasaray'ın Manchester City yenilgisi sonrası dikkat çeken sözler: Okan Hoca'yı bekleyen büyük tehlike

Manchester kentindeki Etihad Stadı'ndaki maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken, yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlendi.

MANCHESTER CITY 3 PUANI İLK YARIDA ALDI

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 3’üncü dakikada Haaland'la Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Sol kanatta topla buluşan Ait-Nouri’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Haaland'ın kafa vuruşu yandan auta gitti. 10’uncu dakikadaki Manchester City atağında Doku'nun savunma arkasına pasıyla buluşan Erling Haaland’ın ceza sahası içindeki aşırtma vuruşu ağlara gitti: 1-0. 29’uncu dakikada Doku'nun gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Cherki’nin düzgün vuruşu farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 64’üncü dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai topu Osimhen’e indirdi. Osimhen’in penaltı noktasına yakın bölgen vuruşunu kaleci Donnarumma güçlükle çıkardı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY İLK 24'E KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid veya Juventus ile play-off maçı oynayacak.

HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan, yenilmesine rağmen ilk 24'e kalmayı başaran Galatasaray'ın Manchester City maçını bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE - JUVENTUS-ATLETİCO VE LİVERPOL-TOTTENHAM FENA KURA SAYILMAZ!

15 yaş-60 IQ ortalamalı gürültücü bir grubun sosyal medyada yarattığı kakofoninin kamu görüşü zannedildiği tuhaf bir çağda yaşıyoruz.

Bu güruhun ortak noktalarından biri matematik sevmemeleri. Matematik seveni de sevmemeleri. Bunların içinde lise matematik dersinde “bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak” diyerek öğrenmeyi reddedenlerin sayısı da yüksek.

Bu matematiksevmezlerin bir kısmı maalesef kritik yönetici pozisyonlarına da geldiler, Dünya Kupası’nı “üçer takımlı 16 grup” formatına çevirmeye kalktılar mesela! Neyse ki matematik bilenler bu saçma formata tepki gösterince değiştirmek zorunda kaldılar. Yani üçlü gruplar, üçer müsabaka, neredeyse tüm neticelerin averajla belirleneceği, son maçların olağanüstü spekülatif olacağı bir Dünya Kupası yapacaktı neredeyse bu matematik düşmanları!

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına da neredeyse bu kadar negatif bakıyorum ben. 36’lı bir lig... Sekizer maç yapılıyor, zaten âdil olma şansı yok böyle bir formatın. Son haftaya tam 8 takım 13 puanla geldi, dördünün daha 13 olma ihtimali vardı! Her şeyin 1 averaja-1 gole kaldığı, elbette heyecanın arttığı ama adalet duygusunun yara aldığı bir tuhaf format yarattılar. Bence Galatasaray’ın bu seneki kadro kalitesi ve fikstürüyle ilk sekize girmesi zaten gerçekçi bir hedef sayılmazdı. İlk 24’e kalması doğal bir sonuç.

HERKES YÜZDE YÜZ OLMALIYDI

Galatasaray'ın City, Paris, Real, Barcelona gibi elit bir deplasmandan iyi bir sonuç alması için herkesin yüzde yüz seviyesinde olması gerek. Dün takımın kilit ismi Torreira’nın ağrıları nedeniyle 11’de başlamaması zaten orta sahayı geçirgenleştirdi. Galatasaray’ın sağ savunması da özellikle ilk yarıda kötüydü. Sol bek Ait-Nouri ve sol açık Doku yürüyerek pozisyonlar yarattılar, iki gol de oradan geldi. Neyse ki bitiş düdüğüyle ilk 24’te bitirdi temsilcimiz.

Bu sonuçla Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri Juventus ve Atletico Madrid oldu. O turu geçebilirse de çeyrek finalde Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Bu 4 takımın ikisiyle lig aşamasında oynamış ve iyi sonuçlar almış olması avantaj kabul edilebilir.

MEHMET AYAN - YARINLAR GARANTİDE Mİ?

Okan Buruk, belki ligde 4. kupasına ulaşacak ama Avrupa'daki tablosu taraftarı tatmin etmiyor.

Maç önü fikrimi soranlara “24’e kalmak büyük olasılık olduğundan G.Saray yenilse dahi futbolun güzelliklerini yansıtır, önümüzdeki tur için takviyelerle ümit verir” demiştim. İlk 11’de Torreira’yı görmeyince umudum azaldı. City’ye karşı en dirençli oyuncumuzun (sebebi her neyse) oynamıyor olması orta sahayı onlara vermek demekti.

ISPARTA HALISI MiSAL

3 yıl üst üste adam adama baskı ve ön alan oyunuyla şampiyon olmuş takımın güncel futbola bariz yenilgisi inanın tabelada yazandan çok daha kırıcıydı. İlk 10 dakikada Haaland’ı üçüncü kaçırışımızın gol olması doğaldı. Nouri, 37’ye kadar Doku ile, sonrasında ise Foden ile Isparta halısı misali dokudu durdu o kanadı. Yardıma gitmesi gereken oyunculardan biri İlkay’ın da hatıralarıyla oynadığını gördüğümüzde karamsarlığımız arttıkça arttı. Ne kanatlarla ne merkezle hücum edebildiğimiz için birinci vazifemiz iyi savunma yapmaktan öte geçemiyordu.

İkinci yarı oynadığımıza biraz daha futbol denebilirdi. Bir iki girişimimiz sonrası Osimhen’in 64’teki vuruşunu kalecinin çıkarması, pozisyona girmeyi anımsattı ekibimize! 68’deki oyuncu değişikliklerimiz de ne oyunun ne skorun değişmesine yetti. City’nin de ikinci 45’teki oyununun ahım şahım olduğu söylenemez. Neticede onlar kazanarak ilk 8 için kafayı uzattılar. Biz de mağlup olduğumuz halde, 24 hedefimize ulaştık.

KEKREMSi BiR TAT

Dördüncü sezonunu yaşayan Okan Buruk, belki ligde dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak mayısta. Ancak G.Saray taraftarında Avrupa’daki başarı konusunda hoca üzerinden devam eden tatminsizlik süreci var. Elbetteki başarılı maçları, iyi sonuçları mevcut. Kaldı ki sezon başındaki büyük yatırımlara rağmen şubat başında ilk 24 ve ligde liderlik tablosu “kekremsi bir tat da bıraksa” kabul edilebilir görülürdü.

Hocayı bekleyen büyük tehlike şu... Çoğu taraftarın “Okan’ı” Avrupa’da tatmin edici bulunmuyor. Sonraki turun hocaya bakıştaki açıyı tayin edeceği muhakkak. Yönetimin de transferde alacağı aksiyon, hocanın kaderinin bir diğer etkileyicisi olacak.