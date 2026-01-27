Galatasaray'ın, Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Yunus Akgün kadroda

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 16:23

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, dev maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında 28 Ocak Çarşamba akşamı deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray, İngiltere'ye hareket etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Manchester kentine gitti.

Sarı-kırmızılı oyunculardan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, havalimanında taraftarların imza ve fotoğraf isteğini kırmadı.

Galatasaray'ın Manchester City maçının aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina.

