Galatasaray'ın mağlubiyeti Hollanda'da manşetlerde: 'AZ Alkmaar, futbol dersi verdi!'

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Hollanda takımlarına karşı deplasmanda hiç kazanamayan Galatasaray’ın AZ Alkmaar karşısında sahadan farklı yenilgi ile ayrılması Hollanda basınında da şaşkınlık yarattı. Ülke basında 4-1’lik maçla ilgili şu başlıklar atıldı:
Voetbal International: “Galatasaray Açık Kapı Günü: AZ gol yağmuru yarattı. AZ, Galatasaray’ı geride bırakarak son 16’ya doğru büyük bir adım attı.”
NH Nieuws: “AZ, Galatasaray’ı dağıttı”
Voetbalzone: “AZ, Galatasaray karşısındaki futbol gösterisinin ardından Avrupa Ligi son 16 turuna doğru büyük bir adım attı."
İSTANBUL’A RÖVANŞA GÜVENLE GİDEBiLiR
Vandaag Inside: “AZ, Galatasaray karşısında büyük galibiyetle şaşırttı.”
NOS: “AZ, Türk lideri Galatasaray’ı geride bıraktı ve İstanbul’a güvenle gidebilir.”
De Telegraaf: “AZ, Galatasaray’a futbol dersi verdi. AZ Alkmaar’ı İstanbul’da daha sert bir atmosferin bekliyor. Ancak Hollanda’daki futbolun sergilenmesi durumunda tur oldukça yakın.”
AZ ALKMAAR TUR İÇİN DEV BİR ADIM ATTI
Algemeen Dagblac: “AZ, G.Saray’a karşı aldığı büyük galibiyetle son 16 turuna doğru dev bir adım attı.”
Noordhollands Dagblad: “Demir gibi AZ! G.Saray’a büyük darbe vurdu.”