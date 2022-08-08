Galatasaray'ın Lucas Torreira ve Dries Mertens transferinde Muslera-Sneijder detayı

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Transferde iki dünya yıldızını birden kadrosuna katan Galatasaray hem ön liberosu Lucas Torreira’ya hem de golcüsü Dries Mertens’e aynı andı kavuştu. Önceki gece Milano’da Torreira ile havalanan özel uçak daha sonra Brüksel’den Mertens’i alırken 2 futbolcu gece 02.00 sularında İstanbul’a indi. G.Saray’ın iki yıldızının özel uçuşunu flightradar’dan 123 bin kişi takip etti.

Torreira İtalyanlar’ın elinden alındı

Taraftarlar saat geç olmasına rağmen büyük bir coşku ile karşıladığı ikiliye atkı verip üçlü de çektirdi. İki yıldız için 1 aydır yoğun mesai harcayan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da oyuncularla geldi. Torreria’yı Sampdoria ve Fiorentina’nın elinden alan Timur, Napoli’nin ezeli rakibi Juventus’un 5 milyon Euro’luk teklifini reddedip aynı rakamı Galatasaray’dan isteyen Mertens’i kulübün belirlediği şartlarla ikna etti.

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Mertens’te karar Galatasaray’ın

Mertens, 1 milyon Euro imza parası ve 2 milyon 950 bin Euro da garanti ücretle 1+1 yıl için ikna edildi. Opsiyon da tamamen G.Saray’a ait. Bu sezonki flaş transferlerin mimarı Erden Timur yarın bir basın toplantısı düzenleyecek. Birçok önemli transfer operasyonuna imza atsa da görüntü verip, açıklama yapmaktan kaçınan Timur, bu toplantıda da tek tek soruları yanıtlayacak.

Muslera-Sneijder detayı

Torrerira “Muslera’nın desteği mutluluk vericiydi. Ailemin de sıcak bakması etkendi. Yöneticiler çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı” derken Mertens ise: “Sneijder’i aradım ve ‘hiç durma, hemen git’ dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı” diye konuştu.