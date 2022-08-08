Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın Lucas Torreira ve Dries Mertens transferinde Muslera-Sneijder detayı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mertens#Torreira
Galatasarayın Lucas Torreira ve Dries Mertens transferinde Muslera-Sneijder detayı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 07:00

Hem Lucas Torreira hem de Dries Mertens sarı kırmızılı takıma gelmekten çok mutlu olduklarını açıkladı. Önceki gün İstanbul’a gelen iki yıldızın Milano-Brüksel-İstanbul arasındaki özel uçuşunu flightradar sisteminden tam 123 bin kişinin izlediği açıklandı. Torreira da Mertens de karşılama ve ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Haberin Devamı

Transferde iki dünya yıldızını birden kadrosuna katan Galatasaray hem ön liberosu Lucas Torreira’ya hem de golcüsü Dries Mertens’e aynı andı kavuştu. Önceki gece Milano’da Torreira ile havalanan özel uçak daha sonra Brüksel’den Mertens’i alırken 2 futbolcu gece 02.00 sularında İstanbul’a indi. G.Saray’ın iki yıldızının özel uçuşunu flightradar’dan 123 bin kişi takip etti.

Torreira İtalyanlar’ın elinden alındı

Taraftarlar saat geç olmasına rağmen büyük bir coşku ile karşıladığı ikiliye atkı verip üçlü de çektirdi. İki yıldız için 1 aydır yoğun mesai harcayan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da oyuncularla geldi. Torreria’yı Sampdoria ve Fiorentina’nın elinden alan Timur, Napoli’nin ezeli rakibi Juventus’un 5 milyon Euro’luk teklifini reddedip aynı rakamı Galatasaray’dan isteyen Mertens’i kulübün belirlediği şartlarla ikna etti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki Okan Buruk çok sinirlendi, Musleradan dikkat çeken hareket...Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki! Okan Buruk çok sinirlendi, Muslera'dan dikkat çeken hareket...Haberi görüntüle

Mertens’te karar Galatasaray’ın

Mertens, 1 milyon Euro imza parası ve 2 milyon 950 bin Euro da garanti ücretle 1+1 yıl için ikna edildi. Opsiyon da tamamen G.Saray’a ait. Bu sezonki flaş transferlerin mimarı Erden Timur yarın bir basın toplantısı düzenleyecek. Birçok önemli transfer operasyonuna imza atsa da görüntü verip, açıklama yapmaktan kaçınan Timur, bu toplantıda da tek tek soruları yanıtlayacak.

Gözden Kaçmasın

Evander, Antalyaspor-Galatasaray maçını izlediEvander, Antalyaspor-Galatasaray maçını izlediHaberi görüntüle

Muslera-Sneijder detayı

Torrerira “Muslera’nın desteği mutluluk vericiydi. Ailemin de sıcak bakması etkendi. Yöneticiler çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı” derken Mertens ise: “Sneijder’i aradım ve ‘hiç durma, hemen git’ dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mertens#Torreira

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols