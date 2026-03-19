Galatasaray'ın Liverpool'a yenildiği maç sonrası sert eleştiri! 'Elenebilirsin ama böyle değil! Okan Buruk haksızlık yaptı'

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadyumu’nda 23.00’te başlayan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski yönetti.

LİVERPOOL İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Liverpool, 25’inci dakikada öne geçti. Sağ kanattan Mac Allister’ın kullandığı köşe vuruşta penaltı noktasının gerisine doğru gönderilen topa bekletmeden vuran Szoboszlai’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Liverpool, 29’uncu dakikada etkili geldi. Abdülkerim Bardakcı’nın geriye doğru gönderdiği kafa pasında araya giren Salah, karşı karşıya pozisyonda aşırtma vurdu fakat Uğurcan topu çıkardı. 31’inci dakikada Wirtz’in kale önüne seken topa vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Lemina’ya çarpıp dışarı çıktı. 45+2’nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Jakobs topu uzaklaştırmak isterken Szoboszlai’ye müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi. 45+4’üncü dakikada topun başına geçen Salah’ın penaltısını Uğurcan ayaklarıyla çıkardı. 45+5’inci dakikada Galatasaray’da Jakobs, sol kanattan içeriye doğru ortasına Sallai kafayla vurdu fakat top kaleci Alisson’da kaldı. 45+6'ncı dakikada Uğurcan, önce Wirtz’in, ardından Salah’ın etkili şutlarını kurtardı. İlk yarı Liverpool’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ASLAN, AVRUPA'YA VEDA ETTİ: 4-0

İkinci yarıya Liverpool golle başladı. 51’inci dakikada sağdan Salah’ın arka direğe çevirdiği topu Ekitike tamamladı: 2-0. Liverpool, 53’üncü dakikada bir gol daha buldu. Wirtz’in derin pasına ceza sahası içinde gelişine vuran Salah’ın şutunu Uğurcan çıkardı. Penaltı noktasının gerisine düşen topu Gravenberch sol ayağıyla tamamladı: 3-0. Liverpool, 62’nci dakikada farkı 4’e çıkardı. Wirtz ile paslaşan Salah’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından ayak içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. İngiliz ekibinde Salah, 67’nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi denedi faka top üst direkte kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Liverpool mücadeleden 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan, Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmayı bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE - ELBETTE ELENEBİLİRSİN AMA BÖYLE DEĞİL!

Bu sezonki Liverpool, geçe sezonki görüntüsünün gerisinde. Birçoklarına göre zaten geçen sezonki Liverpool hâlâ Klopp’un takımıydı ve o fiziksel seviye düşünce bu yıl bazı gerçekler ortaya çıktı. Slot’un idmanları Klopp kadar yoğun değil. Ve Liverpool takımı fiziksel olarak gerileyince zaaflar da belirginleşti.

Kaptan Van Dijk da Burnley maçının ardından 60’tan sonraki düşüşlere çare bulmamız lazım diye konuşmuştu. Mevcut Liverpool forvetleri, eskileri kadar çalışkan değil. Özellikle Ekitike, Isak ve yaşlanan Salah, Nunez-Diaz kadar pres yapmıyorlar.

Dün enteresan bir istatistik okudum: Klopp’un son sezonunda Liverpool maçlarında top ortalama 220 kez el değiştiriyormuş. Bu sezon bu sayı 170’in altındaymış. Özellikle rakipleri topa sahip olduğunda kazanmakta güçlük çeken ve çok fazla geri koşmak zorunda kalan bir takıma dönüşmüş Liverpool.

Yani Liverpool’a topu bırakırsanız size geri vermiyorlar. Ama siz oynarsanız da geri kazanmakta güçlük yaşıyorlar. Dün ilk 45 dakika boyunca Galatasaray topu Liverpool’a bıraktı. Bir daha da geri alamadı! Liverpool 1 gol attı, biri penaltıdan olmak üzere 5 kez de Uğurcan’a takıldı. Soyunma odasına 1-0’la gidilmesi Galatasaray’ın şansıydı gerçekten.

OKAN BURUK NELERi FARKLI YAPABiLiRDi?

Peki bu Liverpool analizini, Osimhen-Lang’ın şanssız sakatlıklarını ve Anfield’ın atmosferini de dikkate alarak, Okan Buruk dün sonucu değiştirebilir miydi? Neleri farklı yapabilirdi Galatasaray’ın hocası?

1-) Juventus rövanşında da benzer bir durum vardı. Dün topu tamamen rakibe bırakmak ve sadece 1 golü savunmayı düşünmek gerçekçi bir strateji değildi.

2-) Özellikle dün ilk devre mucizevi bir şekilde 1-0 bittikten sonra ikinci yarıya Galatasaray’ın coşkuyla, sertlikle ve önde presle başlayacağını düşünmüştüm. Yanılmışım. Aynı tutucu tavır devam edince 15 dakikada turun fişi çekildi.

3-) Bence Boey-Sallai başlangıcı da bu doz aşırı tutucu tavrın simgesiydi. Lang ilk maçta müthiş oynamıştı. İlk maçta Liverpool’un sağını felç etmiş bir oyuncuyu rövanşta başlatmamak bence haksızlıktı.

BANU YELKOVAN - İKİNCİ GOL GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİNİ BİTİRDİ!

Bir maçın hikâyesi bazen taktikle, bazen yıldızlarla, bazen de oyunun ritmini kimin belirlediğiyle yazılır. Bazı geceler de daha ilk düdükle birlikte hikâyenin yönünü hissedersiniz. Anfield’da öyle oldu. Daha ilk dakikalarda oyunun sınırlarını kimin belirleyeceği öne çıktı ve maalesef cevap oyunculardan çok, düdüğün sahibine yakındı.

Bu maçın tamamı tabii ki hakemle açıklanmaz. Yine de Galatasaray’ın oyuna tutunma çabası daha ilk andan törpülendi. Özellikle ilk yarıda verilmeyen fauller, devam ettirilen temaslar ve ilk golün başlangıcındaki tartışmalı pozisyon, oyunun dengesini kıran küçük ama kritik anlar olarak biriktikçe birikti. Üzerine bir de penaltı eklendi. Uğurcan Çakır’ın Salah’ın vuruşunu kurtarması, sadece skoru değil, adalet duygusunu da bir süreliğine ayakta tuttu.

KALiTE FARKI ORTAYA ÇIKTI

Uğurcan'ı bir kenara ayırırsak, Galatasaray’ın ne bireysel ne de kolektif olarak iyi bir gecesi değildi. Özellikle ilk yarıda topu ayağında tutacak, oyunun ritmini düşürecek bir oyuncuya duyulan ihtiyaç fazlasıyla hissedildi. Gününde bile değil, yılında bir İlkay olsaydı belki oyunun kontrolünü bu kadar erken ve bu kadar belirgin biçimde kaybetmezdi.

İkinci yarıda Liverpool’un kalitesi, bu seviyede affetmeyen bir netliğe dönüştü. Bu sezon daha önce iki kez yendiğimiz için Arne Slot’un takımının, Avrupa’da ve Premier Lig’de hücum verimliliği açısından en istikrarlı ekiplerden biri olduğu gerçeğini unutmuş olabiliriz. Ama hatırlattılar. Sezon genelinde iç sahada oynadıkları son 19 Avrupa maçının 15’ini kazanan bir takımın öz güveni sahaya net şekilde yansıdı. Avrupa kupalarında oynadıkları son 51 maçın hiçbirinin 0-0 bitmemiş olması, maçın bir yerde kırılacağını gösteren bir başka detaydı.

ALKIŞLAR UĞURCAN ÇAKIR’A

Galatasaray için o kırılma noktası ikinci yarının hemen başında oldu. Yapılan değişiklikler oyuna adapte olamadan gelen goller, farkı kısa sürede açtı. 62. dakikada skor tabelası artık geri dönüş ihtimalini bitirmişti.

Ve bütün bu tablo içinde bir tek isim ayrı bir parantezi hak etti: Uğurcan Çakır. Farkla kaybedilen bir maçta kaleciyi övmek abesle iştigal olabilir ama Uğurcan yaptığı kurtarışlarla alkışı hak etti. Keşke bu maç penaltılara kalsaydı da bu turun hikayesini Uğurcan’la yazsaydık dedirtti.