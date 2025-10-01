Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte ülke puanında son durum

Haberin Devamı

2025-2026 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde ise Samsunspor temsil ediyor.

Üç takımın aldığı her sonuç, ülkeler sıralamasında Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Avrupa'daki ilk hafta maçlarında üç takımımızın da kötü sonuçlar almasıyla birlikte 9. sıradaki Türkiye ile 10. sıradaki Çekya arasındaki puan farkı 2.900'a kadar gerilemişti.

Türkiye eğer sezon sonunda ilk 10 dışına çıkarsa, Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybedecek.

GALATASARAY KAZANDI, TÜRKİYE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Galatasaray'ın dün akşam Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Bir önceki hafta Çekya'yla 2900'a kadar gerileyen puan farkı 3300'e çıktı.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM