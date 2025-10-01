×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia! İstanbul mucizesi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Liverpool#Dış Basın
Galatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia İstanbul mucizesi
Emre TOPALOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 09:34

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında sahasında Premier Lig ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz medyasının tamamında şok etkisi yaratırken çok konuşulacak ifadeler kullanıldı. İşte Galatasaray’ın Liverpool galibiyetinin Ada basınındaki manşetleri…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’nci haftasında Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u ağırladı. RAMS Park’ta saat 22.00’de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çaldı.

OSIMHEN GOLÜ PENALTIDAN BULDU

14’üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Dominik Szoboszlai’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Clement Turpin, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 16’ncı dakikada topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarıda top daha fazla Liverpool’un ayağında kalsa da Galatasaray savunmada hata yapmadı. İlk yarı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

Galatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia İstanbul mucizesi

LİVERPOOL’UN PENALTISI VAR’DAN DÖNDÜ

Liverpool son bölümlerde baskısını arttırsa da, Galatasaray takım halinde iyi savunarak skoru korudu. 89’uncu dakikada Liverpool’da İbrahima Konate, ceza sahası içinde yaşanan karambolde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Clement Turpin önce penaltıyı verdi, ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Clement Turpin, penaltıyı iptal etti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

GALATASARAY, İNGİLİZ BASININI ŞOK ETTİ

Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı zafer İngiliz basınında şok etkisi yarattı. Ada medyası temsilcilerinin yenilgisinden Arne Slot’u sorumlu tutarken çok konuşulacak manşetler kullanıldı. İşte Galatasaray’ın zaferinin İngiltere basınındaki yansımaları…

Daily Mail: Kırmızılar, Türkiye'de mağlup oldu

Osimhen'in penaltısı, cehennem gibi bir kaosun ortasında sakinliğini koruyamayan ve Arne Slot'un sorunları artan üzgün Reds'i mağlup etti.

Galatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia İstanbul mucizesi

The Sun: İstanbul'da zorbalık (Istanbullied)

Slot tercihleri ters tepti: Büyük değişiklikler yapan Kırmızılar bir haftada iki kez mağlup oldu, Alisson sakatlandı.

Liverpool'un arabasının tekerlekleri henüz yerinden çıkmadı... ama sallanmaya başladı. En büyük zaferlerini yaşadıkları şehirde, bu Liverpool'un kendi yarattığı bir İstanbul “Cehennemi” idi.

The Guardian: Victor Osimhen, Liverpool için cehennem gibi bir gecede Galatasaray'ı zafere taşıdı

Mevcut Premier Lig şampiyonuve lig lideri çoğu takımdan daha yüksek standartlara sahip olabilir, ancak Liverpool'daki endişe haklı. Arne Slot, Galatasaray'ın İstanbul'da gürültülü bir gecede galip gelmesiyle Liverpool'daki görev süresinde üst üste ikinci kez mağlubiyet yaşadı. Performans, Liverpool'un başantrenörünü sonuçtan daha çok rahatsız etmeli.

Daily Mirror: Türkiye'de facia!

Slot'un tartışmalı Salah kararı geri tepti, Liverpool Galatasaray'a yenilirken iki sakatlık korkusu yaşadı

Liverpool'un bir başka kötü performansı, Premier Lig şampiyonunun ikinci mağlubiyetini almasına neden oldu. Galatasaray, halsiz rakibini iyi değerlendirerek İstanbul'da 1-0'lık önemli bir galibiyet elde etti. Hafta sonu Crystal Palace'a yenilmesinin ardından ayağa kalkamayan Premier Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde de hezimete uğradı.

Galatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia İstanbul mucizesi

Sky Sport: Liverpool için felaket gibi gece

 Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı penaltı, Arne Slot'un takımı için felaket gibi gecede Liverpool'a karşı Galatasaray'a 1-0'lık bir galibiyet getirdi. Hollandalı teknik direktörün yönetiminde ikinci kez üst üste mağlubiyet yaşayan Liverpool, bu gece kötü bir performans sergiledi.

Daily Star: İstanbul mucizesi!

Arne Slot'un şok kararı Liverpool'a pahalıya patladı, Kırmızılar Avrupa'da Galatasaray karşısında donakaldı.

Arne Slot'un şok kararı Liverpool'a pahalıya patladı ve Kırmızılar, Avrupa'da Galatasaray karşısında büyük bir şok yaşadı. Dün akşam (Salı akşamı) Avrupa'da Galatasaray'a yenilerek şok yaşayan Liverpool'da, Arne Slot'un gülünç kararı sonrası takımdaki küçük çatlaklar derin yarıklara dönüştü.

Galatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia İstanbul mucizesi

 

 

BBC: Liverpool, İstanbul'da kulakları sağır eden bir gecede Galatasaray'a yenildi

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın İstanbul’daki coşkulu atmosferinde aldığı mağlubiyetle üst üste ikinci yenilgisini yaşadı. Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Mohamed Salah’ı ve 125 milyon sterlinlik Britanya rekor transferi Alexander Isak’ı yedek kulübesinde bıraktı.

 

