Galatasaray'ın listesindeki Youri Tielemans'ın yeni takımı açıklandı!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın transfer listesindeki Youri Tielamans'ın geleceği belli oldu.

Aston Villa, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Leicester City'de 195 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 28 gol, 26 asistlik performans sergilemişti.

OKAN BURUK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı televizyon programında "Tielemans'a 'Come to Galatasaray' şeyine başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular. Tielemans gibi serbest kalmış bir oyuncunun ilk tercihi İngiltere'de kalmak oluyor ama bilemiyorsunuz bazen." şeklinde konuşmuştu.