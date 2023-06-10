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Galatasaray'ın listesindeki Youri Tielemans'ın yeni takımı açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Tielemans
Galatasarayın listesindeki Youri Tielemansın yeni takımı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 20:53

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Youri Tielemans'ın, Aston Villa'ya transfer olduğu açıklandı.

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Galatasaray'ın transfer listesindeki Youri Tielamans'ın geleceği belli oldu.

Aston Villa, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Leicester City'de 195 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 28 gol, 26 asistlik performans sergilemişti.

OKAN BURUK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı televizyon programında "Tielemans'a 'Come to Galatasaray' şeyine başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular. Tielemans gibi serbest kalmış bir oyuncunun ilk tercihi İngiltere'de kalmak oluyor ama bilemiyorsunuz bazen." şeklinde konuşmuştu.

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#Transfer#Galatasaray#Tielemans

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