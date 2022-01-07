Galatasaray'ın listesindeki Dennis Man için transfer açıklaması!

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Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Dennis Man konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli, Rumen oyuncunun kalitesine ve yeteneklerine güvendiklerini ancak teklif gelmesi halinde değerlendirebileceklerini açıkladı.

'TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ'

İtalya basınına konuşan Pederzoli, "Dennis takım için önemli bir oyuncu. İyi bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve kendisinden memnunuz. Ancak Dennis'e bir teklif gelirse, bunu değerlendiririz. Diğer oyuncularımız için olduğu gibi" dedi.

'FARK YARATACAK KALİTEYE SAHİP'

Mauro Pederzoli sözlerini, "Dennis Man, önemli bir futbolcu. Kaliteli ve yetenekli bir isim. Man gibi bir oyuncu bizim takımda olduğu için mutluyum. Bazı zorluklarla karşılaştı ancak Parma'da fark yaratacak bir kaliteye sahip" ifadeleriyle tamamladı.

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Geçen sezonun devre arasında Parma'nın 13 milyon euro bonservis ücreti ödediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta forma giydi ve 2 gol attı.