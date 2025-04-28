Galatasaray'ın ligde yenmediği takım kalmadı! 5 gollü galibiyetle ligde bir ilk

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Galatasaray, lig tarihinde 76 farklı takım ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar 75 takım karşısında galibiyet sevinci yaşarken, bu sezon lige çıkan Eyüp ile sahasında yaptığı maçı 2-2 bitirmişti. Dünkü galibiyetle 76 farklı takımı da yenen G.Saray, deplasmanlarda ise 70. farklı takımı yendi. G.Saray lig tarihinde Balıkesir, Beyoğlu, Hacettepe, K.Maraş, Kırıkkale ve Yozgat’ı rakip sahada yenemedi.

GALATASARAY iKi SEZONDA 43 KEZ DiREĞE TAKILDI

Dünkü Eyüp maçında Osimhen ve Yunus ile direğe takılan Galatasaray son iki sezonda bu şanssızlığı en çok yaşayan takım oldu. Bu sezon 14. kez direğe takılan sarı kırmızılı ekip, geçen sezon da 29 kez direği geçemeyerek bu istatistikte zirvede yer almıştı. G.Saray son iki sezonda 43 kez direği nişanladı. Bu sezon 19 kez direkleri aşamayarak ilk sırada yer alan F.Bahçe son iki sezonda 32 kez ile ikinci, Gaziantep 31 kez ile üçüncü...

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LiG TARiHiNDE BiR iLK

Eyüp'ü deplasmanda 5-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde dış sahada en fazla maçını en az beş gol atarak kazandığı sezonu yaşıyor. Aslan daha önce Kayserispor ve Adana Demirspor’u da rakip sahada 5-1’le geçmişti.

SALLAI 6 GÜNDE 3 GOL ATTI

Roland Sallai kupadaki Konya maçının ardından gollerine ligde Eyüp maçında da devam etti. Son 6 günde 3. kez gol sevinci yaşayan Macar futbolcunun enteresan bir özelliği de bu sezon lig, kupa ve Avrupa Ligi’nde ikişer gol atması ve gollerini de hep aynı takımların filelerine göndermesi. Süper Lig’deki ilk golününü ilk devredeki 2-2’lik Eyüp maçında atan Sallai’nin, ikinci golü de yine Eyüp maçında geldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Konya’ya tek maçta duble yapan 27 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi Play-Off turunda AZ ile oynanan iki maçta birer gol kaydetti.