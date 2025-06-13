Galatasaray'ın Leroy Sane transferini usta yazarlar yorumladı: 'Avrupa'yı şaşırtacak kadar önemli!'

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ve Güntekin Onay, sarı - kırmızılıların dünya çapında yankı uyandıran transferini masaya yatırdı.

Uğur Meleke’nin yazısı

AMAÇ DEVLER LiGi’NDE TUR OLMALI

Sane 29 yaşında. Yani 4-5 yıl daha üst seviye oynayabilir. Sık sakatlanan bir oyuncu değil. Bayern’de her sezon en az 40 maç oynadı, en az 20 gol katkısı yaptı. Bayern, Sane’yi bırakmak istemedi. Aslında Manchester City de onu bırakmak istememişti, hatta Pep’in onun ayrılığını Alman gazetelerindeki fotoğraflardan öğrendiğini açıkladığı basın toplantısında oradaydım. Soruyu ben sormuştum. Yani hep Avrupa’nın elit seviyesi tarafından talep gördü, halen de öyle. Sadece Galatasaray’a değil, lige de değer katabilecek, gözleri daha fazla Türkiye’ye çevirebilecek türden bir transfer.

Haberin Devamı

Esas pozisyonu sağ ve sol açık ama Alman Milli Takımı’nda santrforun arkasında ikili içinde (biraz daha merkez gibi de) oynuyor. Dar alan-geniş alan çabukluğu-sürati, çalımcılığı, golcülüğü zaten herkesin malumu.

Galatasaray transferde çıtayı bu seviyeye çıkardıysa artık Ş.Ligi’nde hedefi muhakkak ilk 24 olmalı. Orada gruptan çıkarsanız tahmini gelir 50 milyon Euro barajına geliyor. Bu kadro kalitesinin hedefi artık o seviye olmalı.

Güntekin Onay'ın yazısı

AVRUPA’YI ŞAŞIRTACAK KADAR ÖNEMLi TRANSFER

Leroy Sane hızlı, yetenekli, heyecan verici bir oyuncu. İstekli ve gününde olduğunda izlemeye doyamayacağımız bir yetenek. Ancak mental olarak inişleri çıkışları olan bir futbolcu. Bazen çok coşkulu, istekli, bazen ise tam tersi adeta şalteri kapatmış gibi, orada değilmiş gibi. Manchester City ve Bayern Münih’in aksine Galatasaray’da ilk 11’de oynama devamlılığı sağlarsa belki bu sorun da ortadan kalkar. Uzun lafın kısası: Galatasaray, tüm Avrupa’yı şaşırtacak kadar önemli bir oyuncu transfer etti.