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Galatasaray'ın kutlamalarında esprili diyalog! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a: 'Sen de mi çıldırdın?'

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#Transfer#Galatasaray#Dursun Özbek
Galatasarayın kutlamalarında esprili diyalog Dursun Özbekten Okan Buruka: Sen de mi çıldırdın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 22:52

Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamasında taraftarların yaptığı Osimhen tezahüratlarının ardından başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan esprili yanıtlar geldi.

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Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen özel bir organizasyonla zaferini kutladı.

Okan Buruk ile başkan Dursun Özbek arasında geçen esprili diyalog geceye damgasını vurdu.

Okan Buruk, transfer konusunda, "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." açıklamasını yaparken taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratları yaptı.

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Başarılı teknik adam, bu tezahüratın ardından gülerek "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi.

DURSUN ÖZBEK'TEN YANIT

Dursun Özbek de teknik adamına "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" diye yanıt verdi.(Gülerek)

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#Transfer#Galatasaray#Dursun Özbek

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