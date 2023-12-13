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Galatasaray'ın Kopenhag mağlubiyeti sonrası gözler ülke puanına çevrildi! İskoçya farkı kapatıyor...

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#GALATASARAY#Ülke Puanı#Şampiyonlar Ligi
Galatasarayın Kopenhag mağlubiyeti sonrası gözler ülke puanına çevrildi İskoçya farkı kapatıyor...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 09:55

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, Parken Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek olan Aslan'ın mağlubiyeti sonrasında gözler, ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında temilscimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf ev sahibi Kopenhag oldu. Danimarka temsilcisi, Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray ise A Grubu'nu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off'una katılım hakkı kazandı.

Sarı - kırmızılıların aldığı mağlubiyet sonrasında ise gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

İSKOÇYA FARKI KAPATIYOR

Galatasarayın Kopenhag mağlubiyeti sonrası gözler ülke puanına çevrildi İskoçya farkı kapatıyor...

Bu sezon topladığı puanlarla ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye, 9. sırada bulunuyordu. Önümüzdeki Belçika'nın farkı açmasının yanı sıra hemen arkamızdaki İskoçya'nın da puanını yükseltmesi dikkat çekti.

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İşte dün akşamki sonuçların ardından ülke puanındaki son durum;

İNGİLTERE: 96.178
İSPANYA: 81.989
İTALYA: 78.426
ALMANYA: 76.624
FRANSA: 58.831
HOLLANDA: 58.300
PORTEKİZ: 50.982
BELÇİKA: 43.800
TÜRKİYE: 35.600
İSKOÇYA: 33.650

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#GALATASARAY#Ülke Puanı#Şampiyonlar Ligi

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