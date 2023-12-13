Galatasaray'ın Kopenhag mağlubiyeti sonrası gözler ülke puanına çevrildi! İskoçya farkı kapatıyor...

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında temilscimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf ev sahibi Kopenhag oldu. Danimarka temsilcisi, Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray ise A Grubu'nu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off'una katılım hakkı kazandı.

Sarı - kırmızılıların aldığı mağlubiyet sonrasında ise gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

İSKOÇYA FARKI KAPATIYOR

Bu sezon topladığı puanlarla ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye, 9. sırada bulunuyordu. Önümüzdeki Belçika'nın farkı açmasının yanı sıra hemen arkamızdaki İskoçya'nın da puanını yükseltmesi dikkat çekti.

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İşte dün akşamki sonuçların ardından ülke puanındaki son durum;

İNGİLTERE: 96.178

İSPANYA: 81.989

İTALYA: 78.426

ALMANYA: 76.624

FRANSA: 58.831

HOLLANDA: 58.300

PORTEKİZ: 50.982

BELÇİKA: 43.800

TÜRKİYE: 35.600

İSKOÇYA: 33.650