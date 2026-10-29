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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Osimhen gerçeği

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#Galatasaray#Konyaspor#Kamp Kadrosu
Galatasarayın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Osimhen gerçeği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 21:51

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Osimhen'in açıklanan kadroda yer almasına rağmen kafilede bulunmaması kafaları karıştırmıştı. Nedeni ortaya çıktı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak.

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Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve Konya'ya gitti. Kamp kadrosunda kırmızı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı yer almadı. Kadroda isminin olmasına rağmen kafileyle Konya'ya gitmemesi merak uyandırmıştı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Mario Lemina."

OSİMHEN GERÇEĞİ

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Galatasaray'da kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen, Konya'ya götürülmedi. Sarı-Kırmızılı kulüp, Victor Osimhen'in bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini açıkladı. Yıldız oyuncu yarın Konya'ya giderek takıma katılacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

'Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie’nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!'

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#Galatasaray#Konyaspor#Kamp Kadrosu

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