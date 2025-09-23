Galatasaray'ın Konyaspor galibiyeti sonrası Uğur Meleke'den çarpıcı tespit: 'Ligin düşük rekabet düzeyi Avrupa kupaları için dezavantaj!'

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında dün akşam konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı.

RAMS Park'ta yapılan maç düşük tempoda başladı. Konuk takım Konyaspor, kanatlardan hızlı oyuncularıyla atak geliştirmeye çalışsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Geçiş oyunundan pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı takım ise 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran ev sahibi takım, 64. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra kontrol Konyaspor'a geçti. Yeşil-beyazlı ekip, 80. dakikada Umut Nayir'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sarı-kırmızılı takımın kalesinde baskı kuran Konya temsilcisinin ataklarında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Süper Lig'deki 6. maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, 18 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

6. HAFTADA PUAN FARKI 6

Galatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisiyle 6 puanlık fark yakaladı.

Lige 6'da 6 yaparak giren sarı-kırmızılı ekip, 6. haftayı 18 puanla kapattı. Henüz puan kaybetmeyen "Cimbom" en yakın takipçileri Göztepe ve Fenerbahçe'ye 6, Samsunspor ve Trabzonspor'a 7, Antalyaspor ve Gaziantep FK'ye 8'er puanlık fark attı.

LİGDE GALİBİYET SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçını kazandı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray'ın sonrasındaki 14 mücadelede bileği bükülmedi.

18 GOL ATTI, 2 GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 18 kez rakip ağları havalandırdı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ise Eyüpspor'u ise 2-0 yendi.

Son olarak Konyaspor'u 3-1'le geçen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta sadece 2 gol yedi.

RAMS PARK'TAKİ SON 21 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 21 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 21 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

UĞUR MELEKE: 'LİGİN DÜŞÜK REKABET DÜZEYİ AVRUPA KUPALARI İÇİN DEZAVANTAJ!'

Hürriyet Spor’un usta yazarlarından Uğur Meleke, sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında oynadığı futbolu ve sezona 6'da 6 yaparak başlamasını bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

İşte o yazı…

Premier Lig’de geçtiğimiz haftanın tartışılan konularından biri, geriden kısa pasla çıkma efsanesinin yavaş yavaş darbe almasıydı. Bu stratejinin yılmaz öncüleri Guardiola ve Arteta bile artık geriden kısa pasla çıkma konusunda obsesif değiller. Donnarumma ve Raya sıkça uzun topa başvuruyorlar. Özellikle Raya’nın geçtiğimiz sezon %42 uzun pas tercih etmesi dikkat çekici bir istatistik.

Eintracht Frankfurt karşısında geriden çıkarken büyük hatalar yapan Galatasaray takımı, Konya önünde bolca uzun topa başvurdu dün. Zaten maçın kilidini de bu uzun toplar çözdü. 23’te ve 45’te Uğurcan’ın attığı iki uzun topun devamında geldi ilk iki gol. Sanırım bu noktada futboldaki şu ba

Sanırım bu noktada futboldaki şu basit gerçeğin altını çizebiliriz: Futbolda kısa pas, uzun pas yok. Doğru pas var.

11 KİLOMETRELİK FARK DOĞRU MU?

Dün fişi çok erken çekilen bu müsabakanın teknik analizini yapmak yerine, Süper Lig’in rekabet düzeyine konuşmak daha doğru şu anda. Son 3 yılın şampiyonu Galatasaray, 6 haftada 6 puan fark yaptı en yakın rakiplerine. Sarı kırmızılılar 540 dakikada kalelerinde sadece iki gol gördü, tüm maçlarını en az 2 farkla kazandı. Peki bu ligin Galatasaray’ı hemen hemen hiç zorlamaması, Avrupa kupaları yarışması için bir dezavantaj sayılabilir mi?

Galatasaray bu sezon ligde hemen her maçın fişini daha ilk devreden çekti: Gaziantep’e karşı 16’ncı dakikada ikiyi bulmuştu. Karagümrük’e 10’da, Rize’ye 20’de, Kayseri’ye 36’da attı. Dün Konya ilk yarının sonunda soyunma odasına 2-0 geride gitti. Süper Lig’de Okan Buruk, maçların ikinci devrelerini az şans bulan oyuncularına dakika vermek için kullanıyor adeta!

Galatasaray, UEFA verilerine göre Frankfurt’ta rakibinden 11 kilometre az koşmuştu. Bu fark, aşağı yukarı bir futbolcu kadar. Yani koşu mesafesi bakımından 11’e 10 oynamak gibi. Sarı kırmızılı kulübün istatistik sağlayıcısı firma bu farkı reddetmiş ancak şu çıplak gerçeği görmezden gelemeyiz sanırım: Süper Lig’deki bu düşük rekabet seviyesi, futbolun molalı oynanması, yere düşenin kalkmaması, belli ki Avrupa’da net bir dezavantaj.