Galatasaray'ın Konyaspor galibiyeti sonrası böyle açıkladı: Büyük bir iştah! Her takımın önünde

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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor'a konuk oldu.

Aslan, rakibini 5-1 mağlup ederek kupada finale yükseldi. Okan Buruk'un takımına galibiyeti getiren golleri Osimhen, Torreira, Sallai (2) ve Yusuf Demir kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise Pedrinho attı.

Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe maçının galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.

OKAN BURUK, GALATASARAY İLE İLK KEZ KUPADA FİNALDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Trendyol Süper Lig'de ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla ilk kez kupada finale yükseldi.

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Buruk, daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırırken, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Buruk'un ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılıp, kupayı kazanmıştı.

VİCTOR OSİMHEN GOL SAYISINI 30’A ÇIKARDI

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor maçıyla bu sezon 30. kez rakip fileleri havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 26 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki gol sayısını 30’a çıkardı.

Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 3 gol sevinci yaşadı. Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

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Galatasaray'ın Konyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktığı mücadeleyi Hürriyet yazarı Banu Yelkovan bugün kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi.

BANU YELKOVAN: GALATASARAY, HER TAKIMIN BİRKAÇ ADIM ÖNÜNDE!

Sarı - kırmızılı takım sadece ligde değil kupada da temposunu artırarak ilerliyor. Konyaspor'un sadece ligde değil kupada da etkileyici bir performansı var aslında. Ligde son 5 maçlarından 4 galibiyet çıkardılar, kupada çeyrek finalde iskenderunspor’u 3-0 yenerek yarı finale geldiler. Genelde ‘1-0 olsun, bizim olsun’ mottosuyla ilerliyorlar. Az atıyorlar ama son Hatay maçını bir kenara bırakırsak, az da yiyorlar. Recep Uçar yönetiminde savunma güvenliğini önde tutarak adım adım ilerleyen istikrarlı bir takıma dönüştüler.

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BÜYÜK BiR iŞTAHLA OYNUYOR

Gel gör ki rakip Galatasaray, form anlamında değil Konya’nın, ligdeki hemen her takımın birkaç adım önünde. Mayıs yaklaşırken Galatasaray, sadece liderlikteki puan farkını değil, temposunu da artırarak ilerliyor. Sakatı, cezalıyı, rotasyonu fark etmeyen bir iştahla sahaya çıkıyor ve grup aşamasında 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası geçen form grafiğini göz kamaştırıcı boyuta çıkardı. Evet, Konyaspor için bu maç 2017’de Aykut Kocaman’la aldıkları kupa sonrası finale en yaklaştıkları maç ama Galatasaray da bu son derece zorlayıcı sezonu iki kupayla kapatma hedefine çok yakın ve bu maçı kolay bırakmayacaktır diyorduk maç öncesi.

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iSTiKRARLI YILDIZLAR SAHNEDE

Maç işte tam da bu atmosferde başladı. Tribünler doluydu; sahaya etki etmeye çalışan bir taraftar vardı. Galatasaray üstünlüğünü daha 25. dakikada ilan etti. Mertens’in asistini değerlendiren Osimhen, rakip ayırmaksızın attığı gollerle çoktan bu sezonun simge ismine dönüştü. Devre bitmeden hemen önce, bir başka istikrarlı isim sahneye çıktı: Torreira.

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Konya’nın umduğu erken gol de Galatasaray’dan geldi. 48. dakikada Osimhen’in asistiyle ağları bulan Sallai, evsahibinin umutlarını daha da azalttı. Pedrinho’nun 53’teki golü bir kıvılcım yaratsa da, Macar milli yalnızca iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak bu ışığı da söndürdü.Maçın skorunu Yusuf Demir belirledi ve Mertens’in 3 asist yaptığı maç sonrası Galatasaray finaldeki rakibini beklemeye başladı.