Galatasaray'ın konuğu Rizespor! Osimhen ve Jakobs...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

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Galatasaray'da iki eksik

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçta görev alamayacak.

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Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk maçlarına çıkabilir

Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, 14 Eylül Cumartesi günü ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise 14 Eylül Cumartesi günü belli olacak.

Ligdeki 3 maçında 9 gol kaydetti

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.

6 resmi maçta 3 galibiyet aldı

Sarı-kırmızılılar, son 6 resmi müsabakada 3 kez sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u da 5-1 yenen Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0 mağlup oldu.

Resmi maçlarda kalesini gole kapatamadı

Galatasaray, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.

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Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Ayrıca Galatasaray, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

Son 4 karşılaşmada Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı.

Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.