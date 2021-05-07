Galatasaray'ın konuğu lider Beşiktaş! Onyekuru belirsiz ve tek eksik...

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.



Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi.



Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.



- Galatasaray'da tek eksik



Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.



Galatasaray'da sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek.



Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.



Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

- Aslan çok sıkı hazırlandı

Süper Lig’de büyük bir mücadelenin en kritik haftasına girilirken Galatasaray da Beşiktaş ile kader maçına çıkıyor. Şampiyonluk iddiasını son iki maça taşımak için siyah-beyazlılar karşısında kazanmak zorunda olan sarı-kırmızılı ekip, derbiye çok sıkı bir şekilde hazırlandı.



- İkili averajı almak istiyor



Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan fark bulunan Galatasaray, 40’ıncı haftaya girilirken rakibinin genel averajda da 10 sayı gerisinde bulunuyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de 3 puanının yanı sıra ikili averajda da üstünlük sağlamak. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray’ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

- Fatih Terim hiç kaybetmedi



Galatasaray’da 4’üncü dönemi Aralık 2017’de başlayan teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte Beşiktaş ile iç sahada oynanan maçlarda hiç kaybetmedi. Terim’li Galatasaray geride kalan üç sezonda Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş’ı iki defa mağlup ederken, bir defa da beraber kaldı.



- Gedson büyük umut



Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’da en güvenilen isimlerin başında 22 yaşındaki Gedson Fernandes geliyor. Genç orta sahanın son haftalardaki çıkışı dikkat çekerken, merkez bölgede oyunun lideri olması planlanıyor. Ayrıca son yıllarda Beşiktaş derbilerinde Galatasaray’da Felipe Melo, Fernando Reges gibi merkez oyuncuları ön plana çıkarken, Gedson Fernandes’e de derbi öncesi bu misyon yüklendi.



- Halil ile Galibiyete



Sarı-kırmızılı takımda son haftaların parlayan bir başka ismi de Halil Dervişoğlu. Genç santrfor Gençlerbirliği deplasmanında da gol siftahı yaparken, ilk 11 oynadığı 4 maçta da Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı. Aslan, 21 yaşındaki oyuncunun ilk 11 başladığı Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kazandı.



- Onyekuru belirsiz, golcüler hazır



Galatasaray’da geçen hafta da maç kadrosuna alınmayan Henry Onyekuru’nun durumu derbi öncesi belirsiz. Takımla 2 gündür idmanlara çıkan 23 yaşındaki forvetin tempo açısından hazır olup olmadığı şu an için soru işareti. Teknik patron Terim’in genç ismi hamle oyuncusu olarak kadroya dahil etmek istediği öğrenildi.



Diğer taraftan golcüler Mostafa Mohamed, Radamel Falcao, Ryan Babel ise hazır. Galatasaray’ın bol gole ihtiyacı olduğu karşılaşmada hücum hattındaki rekabet üst düzeyde.



- Son 6 maçını kaybetmedi



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi.



Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.



- Son maçların golcüsü Emre Akbaba



Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı ekibin son haftalardaki skor yükünü çekti.



Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Emre Akbaba, Galatasaray'ın bulduğu 5 golün 3'ünü atarak takımına ciddi bir skor katkısı sağladı.



Emre, 36. haftadaki 1-1'lik Trabzonspor maçında beraberliği, 38. haftada 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde galibiyeti getiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta da 2-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde 2. golü attı.



Galatasaray'da diğer 2 golü ise Mustafa Muhammed ile Halil Dervişoğlu kaydetti.



- Ligin en az gol yiyen takımı



Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekti.



Ligde 37 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 33 gol gördü. Galatasaray, bu istatistiğiyle ligde kalesinde en az gol yiyen takım olarak ön plana çıktı.



Galatasaray'ı 34 golle Trabzonspor, 37 golle Fenerbahçe ve 38 golle Beşiktaş takip etti.

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