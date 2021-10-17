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Galatasaray'ın konuğu Konyaspor! Fatih Terim'in 11 tercihi...

#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Galatasarayın konuğu Konyaspor Fatih Terimin 11 tercihi...

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

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Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

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Galatasaray'da iki cezalı

Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.

Galatasarayın konuğu Konyaspor Fatih Terimin 11 tercihi...

 

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

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