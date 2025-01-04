Galatasaray'ın konuğu Göztepe! Şampiyon Oran farkıyla yüksek oranlar Misli'de...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.

Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Ogün, Dennis, Miroshi, Djalma, Victor Hugo, Tjanic, Romulo.

TEK EKSİK ICARDI

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 12 lig maçının 11’ini Galatasaray kazandı.

İki ekip arasında oynanan son 6 lig maçında karşılıklı goller oldu.

Galatasaray’ın oynadığı son 5 maçın tamamında karşılıklı goller oldu.

Göztepe’nin oynadığı son 6 resmi maçın 5’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçın tamamında ilk yarılarda skor üretti.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Galatasaray galibiyetine 1.18, beraberliğe 5.78, Göztepe kazanıra ise 7.77 oran verildi.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %18’i Galatasaray’ın galibiyetini tercih ediyor.

61. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 60 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 35 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Galatasaray'ın 95 golüne, Göztepe 44 golle karşılık verdi.

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İki takım en son 21 Şubat 2022 tarihinde İzmir'de karşı karşıya geldi ve Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

SON BERABERLİK 1980 YILINDA

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlik çıkmadı. Son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı. Bu müsabakanın ardından yapılan 18 maçta Aslan 16 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

İKİ TAKIM ARASINDA SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Göztepe ise 1 kez kazandı.

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İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar sahasında 9 karşılaşmaya çıktı. Bu sezonki puan kayıplarını evinde yaşayan sarı-kırmızılar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom iç sahada son olarak Trabzonspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-3 mağlup etti.

20 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Galatasaray bu sezon İsviçre ekibi Young Boys'a kaybettikten sonra oynadığı müsabakalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar 14'ü Süper Lig, 6'sı da UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 mücadelede, 15 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

LİGİN EN GOLCÜSÜ GALATASARAY

Bu sezon hücumda başarılı performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda gol kaydetmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 16 karşılaşmada toplam 47 gol atarken, bu alanda da zirvede yer alıyor.

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OSIMHEN LİGDE 9 GOL ATTI

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı 9 golle takımının en golcüsü olarak bulunuyor. Aslan'da Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz 8, Michy Batshuayi ile Yunus Akgün 5'er, Mauro Icardi ile Dries Mertens de 4'er kez gol sevinci yaşadı.

ÜÇ İSİM KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda, Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, mücadelede sarı kart görmeleri durumda 19. haftadaki Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.