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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın konuğu Darıca Gençlerbirliği! Ziraat Türkiye Kupası...

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Galatasaray'ın konuğu Darıca Gençlerbirliği! Ziraat Türkiye Kupası...
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitirerek, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı Türkiye Kupası'na bu turdan başladı.

Galatasarayda 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel ile koronavirüs testi pozitif çıkan ancak ismi açıklanmayan bir futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşmaya Süper Lig'de az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor.

Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği ise bu turda aynı ligden Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Misli.com 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'u geçen sarı-yeşilli ekip, 4. turda TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.

- Kupada en çok mutlu sona ulaşan takım

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.

 

Galatasarayın konuğu Darıca Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası...

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