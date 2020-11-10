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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears! FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar...

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Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears! FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar...
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında yarın Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçını deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımı ile yapan Galatasaray, sahadan 93-84 mağlup ayrıldı. Bakken Bears ise ilk müsabakasında İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 98-73 yenildi.

4 Kasım'da oynanması gereken Galatasaray-Bakken Bears maçı, Danimarka ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

 

Galatasarayın konuğu Bakken Bears FIBA Şampiyonlar Liginde ikinci maçlar...

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