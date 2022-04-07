Galatasaray'ın Kerem'siz 2 senaryosu! Fenerbahçe derbisinde...

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G.Saray'da derbi öncesinde tüm gözler Kerem Aktürkoğlu’nda. Sarı kırmızılı takımın en önemli hücum gücü ve kozu olan yıldızın sakatlık durumu, sarı kırmızılılarda derbi planını netleştirecek. Sakatlığıyla herkesi korkutan Kerem yoğun bir tedaviye tabi tutuluyor. Adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen ve Fenerbahçe derbisinde oynamayı çok isteyen 23 yaşındaki futbolcu Kadıköy’de sahada olmak adına da büyük bir özveriye imza atıyor.

Çalışmalara sabah 07.00'de başlıyor

İki gündür sabah 07.00’de tesislere gelen Kerem yoğun tedavi ile pazar günü sahada olmayı hedefliyor. Domenec Torrent de cuma gününe kadar idmana çıkmayacak olan Kerem’i gerekirse tek antrenmanla derbide sahaya sürmeyi onaylamış durumda. Bu sezon tam 53 resmi maçta forma giyen Kerem, cumartesi günkü son taktik idmana çıkarsa derbide sahada olacak. Aksi takdirde, oynamazsa takımda işler karışacak. Nedeni ise 3 yerli kuralı! Kerem, sezon başından bu yana ilk 11’de tahtaya yazılan ilk yerli oyuncuydu.

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Berkan ve Taylan'ın yeri garanti

Berkan ve Taylan dışında bir yerli oyuncu daha sahaya sürmesi gereken Torrent’in işi zor! Tam bir akıl oyunları ve ihtimalleri masaya yatırıyor. Kerem’in yokluğunda 3. yerli için işler karışıyor. Karagümrük maçında etkisiz bir oyun ortaya koyan Emre Kılınç’a henüz as takımdan yer vermedi. Babel’in görev alacağı kanatlarda Kerem yerine Morutan forma giyerse sağ bek yerli olmak zorunda! Bu durumda sakatlığını yeni atlatan Omar, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Kanat oyuncusunun yabancı bir futbolcu olması halinde sağ bekte Ömer Bayram görev alacak.

BARIŞ ALPER ŞİMDİLİK BİR ADIM ÖNDE

Omar’ın hazır olması ve performans testlerini geçmesi halinde ise Domenec Torrent, kanatlarda Kerem’in yerine bir başka yerli futbolcuya görev verip Norveçli sağ beki oynatacak. Bu durumda İspanyol teknik adam, Barış Alper ile Emre Kılınç arasında tercih yapmak durumunda kalacak. Kimin oynayacağını antrenman performansları belirleyecek ancak Torrent’in önemli bir sürprize imza atarak Barış Alper’ı ilk 11’de oynatmayı KEREM’SiZ düşündüğü öğrenildi.

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