Galatasaray'ın Kayserispor galibiyeti sonrası övgü yağdırdı: David Silva gibiydi dün! Barış Alper yoksa 'Ben varım' dedi

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, dün akşam Kayserispor deplasmanına çıktı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı dengeli geçti. Kayseri'nin sarı-kırmızılı temsilcisi duran toplarda ve geçiş oyunlardan pozisyon üretmeye çalıştı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı ise rakip yarı alana yerleşerek set oyunu oynadı. İki takımın da pozisyon ürettiği ilk yarıda eşitliği 36. dakikada Eren Elmalı'nın golüyle Galatasaray bozdu. Karşılaşmanın devre arasına konuk takım, 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya golle başlayan Galatasaray, 46. dakikada Eren'in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalesinde pozisyonlar vermesine rağmen gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, 86. dakikada Victor Osimhen, 90+3. dakikada ise Leroy Sane'nin attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk 3 maçını kayıpsız geçen Galatasaray, puanını 9'a çıkardı. Bir maçı eksik Kayseri'nin sarı-kırmızılı takımı ise bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı ve 1 puanda kaldı.

HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Galatasaray'ın Kayserispor'u yenerek Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlamasını bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE - YUNUS 'DAVİD SİLVA' AKGÜN!

Ben bir David Silva hayranıyım...

Pep Guardiola 2020’de onu Manchester’den gönderdiğinde gerçekten üzülmüştüm, çünkü benzersiz bir futbolcuydu Silva. Hem merkez orta saha hem de kanat oynayabilen, savunma arasında kimsenin görmediği boşlukları süzüp derin paslar atan ama o fırsatı bulamadığında da adeta topu ayağına yapıştırarak dripling yapabilen bir sanatçıydı. Onun keyfi yerindeyse, günündeyse sadece onu seyretmek için bir bilet alıp gidebilirsiniz stadyuma. Ben kendisini iki Avrupa Şampiyonası finalinde canlı seyretme fırsatı bulmuş şanslı bir sporseverim.

Dün Kayseri’de Yunus Akgün’ü izlerken zaman zaman David Silva geldi aklıma. Galatasaray’daki eksiklikler sebebiyle dün 10 numara rolünde oynadı Yunus. Derin paslarıyla Sane’yi defalarca pozisyona soktu, gerektiğinde de merkezden driplinglerle sırtında taşıdı adeta takımını. Küçük fiziği, hem süratli hareket etmesi, hem de hızlı kararlarıyla zaman zaman David Silva gibiydi sahada dün Yunus... Zaten maçın fişini de 36’ncı dakikada 40 metrelik bir driplingle çekti.

Galatasaray bildiğim kadarıyla kaleci ve stoper takviyesinden sonra bir fırsat daha bulursa ofansif orta saha da almak istiyor ama Yunus’un bu on numara performansı sonrası transfer stratejisi de değişebilir Okan Buruk’un.

MARKUS GiSDOL DE DOĞRU YOLDA

Galatasaray dün Kayseri’de Yunus, Eren, Günay, Osimhen ve Sane’nin iyi performanslarıyla belki farklı kazandı ama ev sahibi ekip de hiç fena olmayan sinyaller verdi gelecek için. İlk 11’de 6 yeni oyuncusu olan Markus Gisdol’ün özellikle korner setlerini çalıştırdığı barizdi. İki-üç kez Günay’ı blokladılar, Jung’laDenswil’le gol şansları yakaladılar.

Ayrıca geçen sezon Jakirovic döneminde olduğu gibi sağda Gökhan-Ramazan-Cardoso ile dengesizlikler yarattılar. Birkaç pozisyon da ürettiler ama Davinson-Jakobs ikilisi çoğunlukla kesti Cardoso’nun koşularını. Samsunspor’u en dipten 1 puanla alıp saygıdeğer bir oyunla ligde bırakan Markus Gisdol’ün Kayseri’de de iyi bir oyun inşa edebileceğine inanıyorum ben.

FIRAT AYDINUS - BU GALATASARAY HERKESTEN FARKLI!

Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Leroy Sane maça imzalarını atan isimler oldular.

Hafta arası antrenmanlara çıkmayan ve transfer talebinde bulunan, ilk 2 haftanın Galatasaray adına en başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz bu kez kadroda yer almadı. Onun ilk 2 haftadaki mevkisinde Victor Osimhen ilk 11’de başladı. Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Mario Lemina’nın bölgesini ise İsmail Jakobs doldurdu.

Bu kadar geride kapanarak savunma yapan Kayserispor’un kilidini açabilecek oyuncular arasında özellikle Yunus Akgün ve Leroy Sane öne çıktı. Nitekim Galatasaray’ın ilk golünde bu ikilinin katkısı büyüktü.

SANCHEZ’iN FiZiK GÜCÜ AĞIR BASTI

Kayserispor, yediği ilk gole kadar uzun toplarla Miguel Cardoso’yu buluşturarak çabukluğundan yararlanmak istedi. Ancak çoğu pozisyonda Davinson Sanchez’in fiziksel gücü ağır bastı. Gol öncesinde Joao Mendes’in değerlendiremediği fırsatın hemen ardından kaleci Günay Güvenç’in oyunu hızlı başlatması önemli rol oynadı. Devamında Yunus Akgün’ün bulduğu boşluğu çok iyi kat etmesi ve Leroy Sane’ye verdiği ara pas sonrası kaleciden dönen topu Eren Elmalı tamamladı. Böylece Galatasaray ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.

EREN, ‘SEN YOKSAN BEN VARIM’ DEDi

İkinci yarının henüz 19. saniyesinde sürpriz golcü Eren Elmalı’nın attığı gol Galatasaray’ı iyice rahatlattı. Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığının ardından geçen sezon sol kanatta parlayan Barış Alper Yılmaz’a, Eren Elmalı “Sen gitsen de bu mevkide artık ben varım” dercesine bir performans sergiledi.

Maçın sonlarına doğru ise Nicolo Zaniolo’nun “al da at” pasıyla önce Victor Osimhen, ardından Leroy Sane’nin sezonun ilk golleri geldi ve skor farklı hale taşındı.

Kayserispor adına ise söylenecek tek şey var: Ne Samsunspor’daki Markus Gidsol’den ne de geçen sezonun Sergej Jakirovic’li Kayseri’sinden eser vardı

Galatasaray’da maça imza atan oyuncular Eren, Yunus ve Sane’ydi.