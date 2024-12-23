Galatasaray'ın Kayseri'deki 5 gollü zaferi sonrası çarpıcı analiz: Süper Lig'de ilk yarının yıldızı kesinlikle o!

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Kayserispor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı.

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf konuk ekip oldu.

Sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2), Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz (2) kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise Bahoken'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 44'e yükseltti ve devre arasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürerek girdi. Son 5 maçta 4. kez yenilen Kayserispor, 15 puanla 16. basamakta yer aldı.

Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında yazarımız Uğur Meleke, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Meleke'nin yazısı:

Sinan Kaloğlu benim Gençlerbirliği’ndeyken de yakın takip ettiğim ve geleceğinin parlak olduğunu düşündüğüm teknik adamlardan.

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Ancak Kayseri’de işi kolay değil. Kayserispor bence Adana ve Bodrum’la birlikte ligin en zayıf kadrolarından biri. Kaloğlu göreve geldikten sonra üçlü savunma ile bir ara takımın kırılganlık sorununu çözmüştü. 4 maçta 8 puan topladı, üçlü (ya da realitede beşli) defansla 270 dakikada tek gol yedikleri başarılı bir süreç var.

Sonra neden bilmiyorum, üçlü savunmadan vazgeçtiler. Elbette Hosseini-Arif gibi sakatlık sorunlarının farkındayım; yeterli kadro derinlikleri yok, formasyon değiştirme nedenleri bu olabilir. Ancak son 5 maçta kalelerinde 16 gol görmeleri hayra alamet değil. Bu kadar gol yiyerek ligde tutunmanız da haliyle zor.

Dün lider Galatasaray’a karşı cesur bir oyun tercih ettiler. İlk devrede topla %54 oynayan taraf Kayseri idi. Son haftalarda Galatasaray’ın hemen hemen her rakibinin yaptığı gibi sarı-kırmızılıların solunu test ettiler. Geçtiğimiz hafta Ozan’ın birinci golü Galatasaray’ın solundan gelmişti. Banza’nın golünde de sol stoper Abdülkerim hatalıydı. Dün de Kayseri’de Gökhan-Boa Morte-Cardoso üçlüsü sürekli Abdülkerim’in tarafını denediler. Birkaç pozisyon da yarattılar ama puan almalarına yetecek düzeyde değildi bu.

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Galatasaray için farklı skora rağmen sezonun belki en iyi oyunlarından biri değildi, ancak süperstar olma yolunda bir adam, Yunus çıktı yine sahneye. Galatasaray’ın 3-4-2-1 oynadığı (Mertens’le Yunus’un santrfor arkasında iki on numara gibi konuşlandığı) dönemde duraksamıştı Yunus. Ancak Okan Hoca tekrar klasik 4-2-3-1’e döndü, Yunus da zincirlerinden kurtuldu. 4-2-3-1’e geri dönüldüğünden beri Yunus uçuşta: Sivas’ta üç golün içinde var. Malmö’ye gol attı. Trabzon’a karşı 1 gol-1 asistle oynadı. Kayseri’de de yine 4 golün içinde o var.

Son birkaç ayda milli takımda da yerini sağlamlaştıran Yunus, bence Süper Lig’de ilk devrenin yıldızı. Süper Lig’de bu sezon 10 gole direkt katkı yaptı, Avrupa Ligi’nde de krallıkta zirvede.