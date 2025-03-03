Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan darbe yediği maç sonrası dikkat çeken sözler: Okan Buruk'la Mourinho arasındaki fark

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Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Ergin Gözütok üstlendi.

G.SARAY İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Mücadele yüksek tempoda başlarken, iki ekibin de rakip kalede etkili olduğu anlar yaşandı. Ev sahibi Kasımpaşa ilk yarıda birçok gol pozisyonuna girerken; Brekalo, Fall, Winck ve da Costa Muslera’yı geçemedi. Galatasaray ise 11’inci dakikada Osimhen’in penaltısıyla öne geçti ve ilk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

MÜCADELE 3-3 SONA ERDİ

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Kasımpaşa oldu. Ev sahibi ekip, 52’nci dakikada Ben Ouannes ve 61’inci dakikada Brekalo’nun golleriyle öne geçti: 2-1. Gollerin ardından Galatasaray oyunda dengeyi sağlarken, 69’uncu dakikada Sanchez’in golüyle skora eşitlik geldi. 71’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen takımını 3-2 öne geçirdi. Kasımpaşa bu gole 85’inci dakikada Hajradinovic’in penaltıdan kaydettiği golle cevap verdi: 3-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

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Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Fırat Aydınus, Sarı-Kırmızılı ekibin Kasımpaşa’yla berabere kalıp en yakın takipçisi Fenerbahçe’yle puan farkının 4’e düştüğü maçı bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar…

UĞUR MELEKE: BURUK'LA MOURİNHO ARASINDAKİ FARK: YANLIŞTA ISRAR!

Süper Lig’de kritik bir pazarı geride bıraktık. Dün gündüz seansında Beyoğlu’nda sezonun en tempolu, en gelgitli maçlarından birini seyrettik. Bu sezon Kasımpaşa takımını takip edenler 25 maçta tam 95 gol izlediler. Hocalar değişiyor ama büyü değişmiyor. Lige kattığı renk hiç azalmayan bir takım Kasımpaşa.

Galatasaray’ınsa bu sezon tüm kayıplarında olduğu gibi dün de yine bir taktiksel fantezi başrolde. Buruk, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı oyuna Batshuayi’yi sokmuş, 4-4-2’ye dönmüş ve 5-0’a gitmişti maç. Ardından Young Boys’a yine gereksiz bir 4-4-2 denemesiyle yenilip Devler Ligi’ni kaçırdı elden. Gruplarda Malmö ve eleme turunda Alkamaar’da üçlü savunma fantezileri Avrupa Ligi’ne mâl oldu. Dün de takımı aslında iyi oynamıyorken, bireysel performanslarla 3-2’yi bulmasına rağmen Cuesta’yı sol bek olarak oyuna sokarak yitirdi 2 puanı. Daha önce stoper ve sağ bek olarak da göz doldurmayan Cuesta dün de müsabakaya tuhaf bir penaltıyla damga vurdu.

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Cuesta’nın kariyerini inceledim. 261 resmi maça çıkmış. Sadece 1 kere (2020’de bir prestij maçında) sol bek oynamış. Bence Galatasaray’ın dünkü puan kaybının sorumlusu penaltı yapan Cuesta değil, onu sol bek olarak oyuna sokma talimatı veren Okan Buruk’tur.

BiR DZEKO RESiTALi DAHA

Gün itibariyle Okan Buruk’la Mourinho arasındaki fark da tam da bu noktada oluştu: Buruk, Cuesta hatasında ısrar ederken, Mourinho bariz yanlışlarından dönme yolunu seçti. Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde (2024’te) iyi oynamıyordu, istikrarsızdı, aşırı emniyetliydi. Sezonun ikinci bölümünde (2025’teki 16 resmi maçta) 3-4-1-2 ile namağlup. Mourinho bir oyun istikrarı yakaladı, en önemlisi de yanlışlarında ısrar etmedi.

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Amrabat ön liberoda aşırı giriyordu stoperlerin içine. Ondan vazgeçti. Maximin takım disiplinine aykırı bireysel tercihler yapıyordu. Mourinho, Maximin ısrarından döndü. Dzeko ile Nesyri uyumu yakalayınca, Boşnak santrforu kesmeyi bıraktı. Dün Dzeko yine Fenerbahçe’nin beyni-kalbi, her şeyiydi. Antalya’nın sağında gördü fırsatı. Sürekli oraya deplase olup çekti rakibinin fişini.

Gözden Kaçmasın Muslera en çok golü Kasımpaşa maçlarında yedi! Haberi görüntüle

FIRAT AYDINUS: MAÇ GELDİ GİTTİ, MUSLERA'NIN KURTARIŞLARI DA YETMEDİ!

Galatasaray, bu sezon kalesinde en çok tehlikesini Kasımpaşa önünde yaşadı. Maça iyi başlayan taraf Kasımpaşa idi. Lacivert beyazlılar oyuna daha hakim ve Galatasaray kötü gözüküyor iken, kaleci Gianniotis ve Osimhen arasındaki mücadelede VAR uyarısıyla verilen penaltıyla sarı kırmızılılar golü buldu. Galatasaray’ın kötü oyuna rağmen 1-0 öne geçmesi ve Kasımpaşa’nın ürettiği pozisyonlardan yararlanamaması, ilk yarının özetiydi. Bu bölümün 1-0 sona ermesinde kaleci Muslera’nın kurtarışları büyük rol oynadı. Uruguaylı kalecinin bu sezon en iyi formunu gösterdiği bir ilk 45 dakika izledik.

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MAÇIN iKiNCi YARISI ZEVKLi VE BOL GOLLÜYDÜ

İkinci yarıda bol gollü ve zevkli bir mücadele izledik. Skor her iki takım için de çok kısa zaman dilimi içinde gitti geldi. Kasımpaşa ilk yarının devamı şeklindeki üretken oyunuyla 6-7 net pozisyonu sonrasında, 9. kornerinden golü buldu. Bu golden sonra Galatasaray biraz hareketlenir gibi gözükse de baskı altındaki Torreira’nın kaptırdığı toptan ikinci golü kalesinde gördü.

Galatasaray bu sezon belki de ilk defa bu kadar pozisyon verdiği bir maç oynadı dersek yanılmış olmayız. Sarı kırmızılılar 2-1 geriye düştükten sonra silkelenip kendine geldi ve Lemina ve Osimhen’in 2 dakika içinde attığı gollerle 3-2 öne geçti.

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CARLOS CUESTA’NIN ACEMiCE PENALTISI

Lemina'nın golünde Sara’nın duran top kullanma becerisi öne çıkarken, Osimhen’in golü ise Muslera’nın asistiyle geldi. Galatasaray tam geri döndü derken, Carlos Cuesta’nın acemice yaptığı penaltı ile berabere kalıp şampiyonluk yolunda yara aldı.