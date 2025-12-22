Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyeti sonrası Nihat Kahveci Barış Alper Yılmaz'a seslendi: 'Devre arası gitmek istiyor mu?'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasara ile Kasımpaşa kozların paylaştı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"GALATASARAY PUAN KAYBEDERİM HİSSİNE KAPILMADI"

"Emre Belözoğlu, iki maçta gol atamadı. Kasımpaşa'yla ilgili not almadım ya! Buradan ne çıkıyor? Galatasaray, oyunu domine etti. Maçın hiçbir anında Galatasaray, puan kaybederim hissine kapılmadı."

"FARK YARATIYOR"

"Yunus, Galatasaray'da fark yaratan oyuncu. Yunus olmadığında onun yerine oynayanlarda Yunus'un yetenekleri yok. Fark yaratıyor."

"Icardi uğraştı, uğraştı, uğraştı. Icardi'nin konsantrasyonu, Osimhen yokken gol atmaktı. Bugün golünü attı."

"HEPSİNE HELAL OLSUN"

"Barış Alper Yılmaz! Böyle devam koçum, milli takım oyuncumuz. Yunus! Senin sol ayağına kurban, milli takım oyuncumuz. Abdülkerim! 150 maç oyna senede, milli takım oyuncumuz. Hepsine helal olsun."

"DEVRE ARASI GİTMEK İSTİYOR MU?"

"Barış Alper Yılmaz, çok zor dönemlerden geçti. Yapmaması gereken şeyler oldu, devre arası gitmek istiyordu. Şu an devre arası gitmek istiyor mu?"