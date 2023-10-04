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Galatasaray'ın kasasına şimdiden 19 milyon Euro girdi

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#Galatasaray#Manchester United#Şampiyonlar Ligi
Galatasarayın kasasına şimdiden 19 milyon Euro girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 02:22

Galatasaray, dünkü Manchester United zaferiyle 2.8 milyon Euro daha kazandı. 

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Galatasaray, dün Manchester United deplasmanında elde ettiği 3-2’lik zaferle UEFA’dan 2.8 milyon Euro galibiyet primi almaya hak kazandı. Kopenhag beraberliği sonrası 930 bin Euro kazanan sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin Euro almıştı. Galatasaray böylece şimdiden kasasına 19.37 milyon Euro koymuş oldu.

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Bu rakam dışında Aslan’ın son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin Euro. Grupta her galibiyet için 2.8 milyon Euro, beraberlik için de 930 bin Euro kazanacak olan sarı kırmızılı ekip son 16’ya kalırsa 9.6 milyon Euro bonus elde edecek.

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#Galatasaray#Manchester United#Şampiyonlar Ligi

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