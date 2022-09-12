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Galatasaray'ın kasasına rezidansların satışı sonra girecek para! Dursun Özbek açıkladı...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Galatasaray Adası#Proje
Galatasarayın kasasına rezidansların satışı sonra girecek para Dursun Özbek açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 14:40

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonunda önemli açıklamalar yaptı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GS TV'de gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

"1 MİLYAR LİRA GELİR BEKLİYORUZ"

Mali projelerle ilgili konuşan Özbek, "Toplantıyı düzenlemekteki amacımız, mali projelerimizi ve sportif anlamda nerede olduğumuzu taraftarlarımıza anlatmak. Burayı başkan olmadan önce de geliştirmek için uğraşıyordum. Bugün ise Erden kardeşimin de katkılarıyla biz geliştiriyoruz. Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz. Yıllık yaklaşık 400 milyon lira. 400 milyon lira faiz ödeyen bir kulüp, sürdürülebilir sportif başarı sağlayamaz. Biz, Mecidiyeköy'ü rezidans dairelere çevireceğiz. Üyelerimizi buradan daire almaya davet ediyorum. Yabancıya satış konusunda da ihale açtık.160 dairenin satışından yaklaşık 1 milyar lira gelir bekliyoruz. Yarısı Bankalar Birliği anlaşmasına gidecek, yarısı da Kemerburgaz Projesi'nde kullanılacak." dedi.

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Galatasarayın kasasına rezidansların satışı sonra girecek para Dursun Özbek açıkladı...

Özbek, "Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız zaman bizim önümüzde kimsenin durabileceğini zannetmiyorum." derken Ada projesinde kulübün kasasından hiç para çıkmadığına da vurgu yaptı.

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#Galatasaray#Galatasaray Adası#Proje

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