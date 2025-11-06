Galatasaray'ın kasasına Ajax galibiyetiyle birlikte dev gelir! Şampiyonlar Ligi'nden para yağdı

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Aslan bu sonuçla Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırırken, 10 maç sonra kazandı. Sarı-kırmızlı ekip bu galibiyetle UEFA'dan gelen parayı kasasına koydu.

OSIMHEN ŞOV YAPTI

Victor Osimhen böylece sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupası maçında gol atarken, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez hat-trick yapma sevinci yaşadı. Bu maçla birlikte Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını da 6’ya çıkardı.

Süper Lig’de de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu toplamda 9 gole ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca Burak Yılmaz'dan sonra Galatasaray formasıyla Avrupa’da hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 81. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

TARİHİ GALİBİYET

Bu sonuçla Aslan, Ajax deplasmanda kazanan ilk Türk takımı oldu. Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Cimbom toplamda da 3. kez kazandı. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul’da oynadığı müsabakada 2-0’lık skorla elde etmişti. Galatasaray, Hollanda temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalarda ayrıca 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY'A 6.3 MİLYON EUROLUK GELİR

Galatasaray, Ajax'ı 3-0 mağlup ederek UEFA'nın Devler Ligi'nde her galibiyet için verdiği 2,1 milyon Euro'yu kasasına koydu. Sarı-kırmızı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak toplamda 6.3 milyon Euro'luk galibiyet parası kasasına koymuş oldu.