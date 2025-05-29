Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ayrılığı gözyaşlarıyla açıkladı: Yarın son maçıma çıkacağım

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Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Muslera'nın yanı sıra kulübün başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Verdiği çaba sebebiyle Fernando Muslera'ya teşekkür eden Dursun Özbek, "Muslera, artık bizim için yabancı bir futbolcu değil. Artık o bizden biri. Kendisi en zor zamanlarda bile sahada dik duran, mücadeleden kaçmayan ve arkadaşlarına liderlik eden çok değerli bir Galatasaraylı. Son dönemde futbol takımımızın kazandığı başarılarda onun da imzası var. Muslera, güler yüzü ve efendiliği ile Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli bir isim. Ülkemizde bu gurura sahip olan çok az sayıda kaleci ve sporcu var. Galatasaray'a hizmet ettiğim sürede kendisi ile 3 dönem sözleşme imzaladım. Aramızda abi kardeş seviyesinde bir ilişki var. Ben kendisine veda etmiyorum. Bu bir veda toplantısı değil. Muslera'nın dünya futbolunda önemli bir yeri var. Kendisi ile konuştuk. Bir protokol de imzaladık. Muslera, bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın uluslararası boyutta projeleri olduğunu dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki en büyük kulübüz. Buradaki varlığımızı, dünya üzerinde geliştirmek istiyorum. Muslera da bu projemizin bir parçası. İnsanlar, sevdikleri kişiyle ayrılmak istemez. Uzun süre daha bizde hizmet etmesini çok istedim. Kendisi de ailesinin yanında olmak istiyor. Onunla iş birliğimiz sürecek. Onun için biz bir protokole imza attık. Farklı bir şekilde kendisi Galatasaray'a hizmet edecek. Muslera, tam bir Galatasaraylı duruşu sergiledi. Önümüzdeki günlerde sizinle Muslera ile yapacağımız işleri paylaşacağım. Kendisinin Galatasaray ile iş birliği devam edecektir. Kendisi Galatasaray'dan kopmamıştır."

Galatasaray'ın bir his takımı olduğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ı sevmek, Galatasaraylı olmak ve etik değerlerimiz içerisinde kulübe hizmet etmek çok önemli. Muslera da böyle birisi. Sahada Muslera'nın eksikliğini hissedeceğiz. Muslera, memleketine dönsün, onu orada ziyaret edeceğim. İş birliğinin detaylarını da orada belirleyeceğiz." şeklinde konuştu.

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Yarın Muslera ile son maçına çıkacak Dries Mertens'in de kulüp için çok önemli olduğunu belirten Özbek, "Mertens, Galatasaray'a çok şey vermiştir. Kendisinin büyük emeği var. Bu toplantıyı veda olarak algılamayın. Biz, Muslera ve Mertens ile ayrılmıyoruz. Yaşları nedeniyle insanların hizmet şekli değişebilir. Galatasaray olarak bağlarımızı bu kişilerle daha da kuvvetlendirmemiz lazım. Muslera ve Mertens ile birçok etkinliğimiz olacak. Bunu da gelecekte planlayacağız." dedi.

Muslera: "Buraya gelmem hayatımın en doğru kararıydı"

Galatasaray'da geçirdiği 14 senede çok mutlu olduğunu belirten Fernando Muslera, "Yarın RAMS Başakşehir maçıyla Galatasaray kariyerimdeki son müsabakama çıkacağım. Buraya gelmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmem hayatımın en doğru kararıydı. Futbolda başarılar kazandım. Şimdi ailemle birlikte dönüyorum. Takım arkadaşlarım olmadan bunları başaramazdım. Çok büyük oyuncular ve hocalarla çalıştım. Başkan da benim burada kalmam için her şeyi yaptı. Kendisi bir abi gibi. Okan Buruk'un da bizim başımıza geçmesi iyi oldu. Kendisi Türkiye'nin en büyük hocası olduğunu gösterdi." diye konuştu.

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Çok duygusal bir an yaşadığını dile getiren tecrübeli file bekçisi, "14 sene bir kulüpte olmak her oyuncunun yapabileceği bir şey değil. Rakiplerimize de teşekkür etmek istiyorum. Yönetime de teşekkür ediyorum. Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak. Taraftarlar, geldiğim günden bu yana bana sevgi, saygı ve mutluluk verdi. Tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Başkanımla konuştuk. Futbolu tamamen bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim ama memleketime yakın bir yerde oynayacağım. Türkiye benim ikinci ülkem ama aileme yakın olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'deki insanların kendisi için çok kıymetli olduğunu aktaran Muslera, "Ülkemle burası arasında birçok kültürel farklılık var. Burada çok mutlu oldum. Bana ve aileme gösterilen ilgi ve sevgi çok önemli. Her sene buraya geleceğim." dedi.

Ayrıca Muslera, sarı-kırmızılı kulüple Avrupa kupası kazanamaması sebebiyle içinde ukde kaldığını belirtti.

Türkiye'yi yurt dışında çok iyi bir şekilde anlatacağını belirten Muslera, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana Türkiye'yi sorarlarsa insanlardan ve sevgiden bahsederim. Birçok Uruguaylı, buraya geldiğinde harika bir ülke ile karşılaşıyor. Çok iyi oyuncular, burada çok güzel statlarda oynuyor. Buradaki çalışanlar, gelişmeye açık bir şekilde mücadele ediyor. 14 sene çok uzun bir zaman. İnsanlar, Türkiye'yi sorduğunda uzun uzun birçok şey anlatabilirim."

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Oğlu Kailash'ın burada büyüdüğünü belirten 38 yaşındaki kaleci, "Yenikapı'daki kutlamalarda oğlum Kailash çok duygulandı. Biz de sonrasında izleyince çok güldük. 1 sene içerisinde inişler ve çıkışlar olabiliyor. Üç sene üst üste şampiyon olmak kolay değil. Bu dönemde takımdaki futbolcuların birbirine destek vermesi önemli." diye konuştu.

Tecrübeli file bekçisi, bir gazetecinin "Kendisinden sonra Galatasaray kalesinde kimi görmek ister?" sorusuna ise "Dünya üzerinde Galatasaray kalesini koruyabilecek en iyi kaleci Günay Güvenç'tir." cevabını verdi.

İlk sene yasadığı şampiyonluğun unutulmaz olduğunu belirten Muslera, "Rakibimizin sahasında şampiyon olmak unutulmazdı. O ayrı bir histi. Galatasaray'da da kimse o şampiyonluğu unutmayacaktır. Bu son kazandığım şampiyonluk da çok önemliydi. Çünkü bu şampiyonluk sayesinde 19. kupamı kazanarak kulüp tarihinde önemli bir yer aldım." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı file bekçisi, basın toplantısı sırasında zaman zaman duygulanarak konuşmakta zorlandı.

Basın toplantısı sonunda Muslera, ailesi ve başkan Dursun Özbek ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.