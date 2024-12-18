Galatasaray'ın kapısından dönmüştü! Fenerbahçe'ye transfer oluyor...

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Fenerbahçe’de son maçlarda yaşanan savunma zafiyetleri stoper transferini zorunlu hale getirdi. Devre arasına kısa süre kalırken Fenerbahçe yönetimi transferde gaza bastı.

Savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve Samet'in durumu nedeniyle transfer döneminde savunma takviyesi için elini çabuk tutmak isteyen sarı lacivertliler rotayı İtalya'ya çevirdi.

İLK HEDEF HERMOSO

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de transferin öncelikli isimlerinden biri Mario Hermoso.

Kötü bir sezon geçiren ve maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı alan İtalyan ekibin, 29 yaşındaki savunmacının ayrılığına sıcak baktığı belirtildi.

Mario Branco’nun, Hermoso önerisine olumlu yaklaşarak adaylar arasına aldığı öğrenildi. İspanyol futbolcu, tam da Mourinho’nun istediği gibi hem stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.

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GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Sezon başında Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mario Hermoso son anda Roma'ya imza atmıştı. Sarı kırmızılıların her konuda anlaştığı ve İstanbul'a gelmesi beklenen Hermoso'nun ani bir kararla Roma'yı tercih ettiği iddia edilmişti.

Roma'da istediği süreyi bulmakta zorlanan deneyimli savunmacı şu ana kadar 12 maçta 532 dakika süre aldı ve 1 kez de gol sevinci yaşadı.