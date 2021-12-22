Galatasaray’ın kapısı Rezan Epözdemir’e açık

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Galatasaray Kulübü, 15 Aralık’ta Sportif A.Ş’deki görevinden istifa eden, buna karşın yönetim kurulundaki görevini sürdüren Rezan Epözdemir ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Yazılı ve görsel basında çıkan, Başkanımız Sayın Burak Elmas’ın, Sayın Rezan Epözdemir’e kulüp binasına giriş yasağı getirdiği ve bu konuda güvenlik birimine talimat verdiğine dair haberler tamamen gerçek dışıdır” ifadeleri kullanıldı.

Dün gazetemizde yer alan bu haber dolayısıyla Rezan Epözdemir’den özür dileriz.