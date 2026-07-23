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Galatasaray'ın kampı kadrosu belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Avusturya
Galatasarayın kampı kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 19:39

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı kadrosu belli oldu.

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Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için bugün Avusturya'ya gidecek ve kamptaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 21.00'de İtalyan temsilcisi Monza ile karşılaşacak.

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- Kamp kadrosu

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

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#Galatasaray#Süper Lig#Avusturya

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